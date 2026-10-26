Tunisie: Tunisair - Des discussions avec Boeing autour de la modernisation de la flotte

La modernisation de la flotte de Tunisair figure parmi les sujets abordés lors d'une rencontre entre les autorités tunisiennes et une délégation du constructeur aéronautique américain Boeing, tenue le 22 octobre à Tunis, en marge du lancement du programme AeroSTAR. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans l'aviation civile, le renforcement des liaisons aériennes et le développement de la flotte de la compagnie nationale, selon un communiqué du ministère du Transport. Aucune commande d'avions ni aucun contrat d'acquisition n'ont été annoncés à ce stade.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du ministre du Transport, Rachid Amri, de l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, et de Wael Zaoud, directeur général de Boeing pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Des représentants des administrations tunisiennes concernées et de Tunisair ont également pris part à la cérémonie de lancement d'AeroSTAR, une initiative mise en oeuvre par Boeing et l'organisation américaine Amideast.

La question de la flotte intervient dans un contexte où Tunisair poursuit ses efforts de redressement et d'amélioration de ses capacités opérationnelles. Selon les indicateurs d'activité trimestriels publiés par la compagnie et diffusés par le Conseil du marché financier (CMF), Tunisair comptait 19 avions en exploitation au premier trimestre 2026. Parmi ces appareils, sept étaient la propriété de la compagnie, trois relevaient du leasing financier et neuf étaient exploités dans le cadre de contrats de location de longue durée. Ces données décrivent la composition de la flotte déclarée par Tunisair au premier trimestre et donnent un aperçu de la structure de détention et de location des avions de la compagnie nationale.

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Lors de la rencontre avec Boeing, le ministre du Transport a souligné l'importance de tirer parti des expériences internationales dans le domaine de l'aviation civile afin de moderniser le secteur tunisien. Il a notamment insisté sur la mise à niveau des infrastructures aéroportuaires, la modernisation de la flotte, le renforcement des liaisons internationales au départ et à destination des aéroports tunisiens ainsi que le développement du transport aérien intérieur.

Les échanges avec Boeing s'inscrivent ainsi dans une réflexion plus large sur les possibilités de coopération dans le transport aérien. Le communiqué ministériel ne précise toutefois ni les modèles d'avions susceptibles d'être concernés, ni le nombre d'appareils envisagés, ni un calendrier ou des modalités financières pour un éventuel projet de renouvellement de la flotte.

AeroSTAR, un volet consacré aux compétences aéronautiques

Parallèlement à ces discussions, le lancement du programme AeroSTAR en Tunisie constitue un autre volet de la coopération entre Boeing et Amideast. Destiné aux jeunes de 15 à 18 ans, ce programme vise à leur faire découvrir les métiers de l'aéronautique et de l'aérospatiale, à développer leurs compétences pratiques et à faciliter les échanges avec des professionnels du secteur.

La Tunisie accueillera également, à l'été 2027, le camp régional AeroSTAR et sa cérémonie de clôture, auxquels participeront des équipes issues de plusieurs pays de la région, dont l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Tunisie et les Émirats arabes unis, selon Boeing.

Si AeroSTAR porte sur la formation et la sensibilisation aux métiers de l'aéronautique, les échanges menés en marge de son lancement ont également permis d'aborder des questions liées au développement du transport aérien tunisien. Les suites éventuelles des discussions concernant Tunisair restent cependant à préciser, aucune décision d'achat d'appareils Boeing n'ayant été annoncée dans les informations officielles disponibles.