Tunisie: Ce pays Schengen augmente ses frais de visa en Tunisie - Jusqu'à 335 euros

Les frais de certaines démarches consulaires liées aux visas belges ont augmenté en Tunisie en 2026, avec notamment le passage à 250 euros des frais de traitement des demandes de visa national de long séjour et à 335 euros des droits applicables aux visas de retour de long séjour. Ces modifications ont été annoncées par TLScontact, le prestataire chargé de la réception des demandes de visa pour la Belgique en Tunisie.

Selon un avis publié le 26 juin 2026 sur le site de TLScontact, les frais de traitement des demandes de visa de long séjour, dit visa de type D, sont passés à 250 euros à compter du 1er juillet 2026. Les droits applicables aux visas de retour uniquement ont, pour leur part, été fixés à 335 euros depuis le 1er septembre 2026.

Un autre avis, publié le 1er août 2026, précise que les frais consulaires pour la légalisation de documents sont passés à 25 euros à compter du même jour.

Ces changements concernent des démarches spécifiques et ne doivent pas être confondus avec les frais du visa Schengen de court séjour, destiné notamment aux voyages touristiques et aux visites de moins de 90 jours.

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Par ailleurs, sur son portail officiel, la Commission européenne maintient le tarif général de ce visa à 90 euros pour un adulte et 45 euros pour un enfant âgé de 6 à moins de 12 ans, hors éventuels frais de service du centre de dépôt.