Tunisie: De Chypre à Djerba - Lara, la tortue marine qui a parcouru 2 700 km en Méditerranée

Une tortue marine de l'espèce Caretta caretta, baptisée Lara, a parcouru près de 2 700 kilomètres entre Chypre et la Tunisie, avant d'être repérée dans la lagune de Boughrara, à Djerba. Son périple, suivi par satellite depuis juin 2026, met en lumière l'importance des habitats marins tunisiens et la nécessité de renforcer la coopération internationale pour protéger les espèces migratrices, selon des informations publiées par l'Association Jlij pour l'Environnement marin (AJEM).

Lara est une femelle adulte de tortue caouanne, une espèce de tortue marine connue pour ses déplacements sur de longues distances. Après avoir niché dans la baie de Lara, à Chypre, elle a été équipée d'un émetteur satellitaire puis relâchée en mer le 24 juin 2026, dans le cadre d'un programme de suivi mené par la Mediterranean Turtle Research and Conservation Society (MedTRACS)

, en collaboration avec l'organisation américaine Sea Turtle Conservancy (STC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les informations relayées par AJEM, Lara a atteint la réserve côtière et marine de Ras Rmel, à Djerba, le 10 septembre 2026, après avoir traversé les eaux chypriotes, égyptiennes et libyennes. Ses déplacements ont ensuite été enregistrés dans la lagune de Boughrara à partir du 1er octobre. L'association estime son parcours à environ 2 700 kilomètres en près de 120 jours.

La lagune de Boughrara, un habitat à préserver

Située entre l'île de Djerba et le continent, la lagune de Boughrara constitue un écosystème côtier particulièrement productif. Le ministère tunisien de l'Environnement la répertorie parmi les aires marines et côtières protégées du pays, aux côtés de Ras Rmel, également situé à Djerba.

La présence de Lara dans cette lagune souligne l'importance de ces milieux pour l'alimentation et les déplacements de la faune marine. Le suivi satellitaire permet aux chercheurs de mieux comprendre les itinéraires empruntés par les tortues, les habitats qu'elles fréquentent et les zones dont la préservation est essentielle à leur survie.

Une coopération entre scientifiques et acteurs locaux

Le programme de suivi repose sur une collaboration entre MedTRACS et Sea Turtle Conservancy, avec la participation d'AJEM en Tunisie. L'association indique coopérer également avec l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), ainsi que les groupements de pêche concernés à Ajim et dans la lagune de Boughrara.

Cette coordination vise notamment à faciliter le signalement des observations de la tortue et à contribuer à la protection de ses habitats naturels.

Au-delà du parcours de Lara, cette initiative rappelle que les tortues marines traversent les frontières nationales au cours de leurs déplacements. Leur conservation dépend donc du partage des données scientifiques, de la surveillance des habitats et de la mobilisation des organismes de recherche, des associations et des acteurs locaux.