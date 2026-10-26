Tunisie: Projet de budget 2027 - La dimension sociale au coeur des priorités de l'État

Le renforcement de la dimension sociale constitue la pierre angulaire du projet de budget de l'État pour 2027. Cela se traduit par l'augmentation des enveloppes allouées aux secteurs essentiels, notamment, l'éducation, la santé et la protection sociale, ainsi que par l'appui aux programmes de solidarité nationale et d'égalité des chances.

Le projet vise principalement à améliorer la qualité des services publics et les conditions de vie des citoyens, à promouvoir un développement équitable et équilibré entre les régions, tout en stimulant l'investissement et en valorisant les richesses et les ressources nationales.

Le montant global des enveloppes budgétaires proposées s'élève ainsi à 68 milliards et 895 millions de dinars, contre 63 milliards et 575 millions de dinars en 2026, soit une hausse de 8,4 %, selon le rapport relatif au projet de budget de l'État pour 2027.

Cette progression illustre l'importance accordée à la mobilisation des ressources publiques au service des priorités sociales et économiques, tout en veillant à préserver les équilibres financiers et à soutenir le développement économique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, le projet prévoit une enveloppe globale de 5,090 milliards de dinars au titre des interventions dans les domaines social, économique et culturel, dont 3,768 milliards de dinars consacrés aux interventions sociales. Ces ressources visent notamment à poursuivre le développement des programmes d'accompagnement social, à renforcer les mécanismes de solidarité et à améliorer les conditions de vie.

Le ministère de l'Éducation en tête des départements ministériels en termes de budget

Le ministère de l'Éducation arrive en tête des départements ministériels en termes de budget proposé pour 2027, avec une enveloppe de 9,184 milliards de dinars, en hausse de 5,6 % par rapport à 2026.

Les ressources allouées à ce secteur revêtent une importance particulière, compte tenu de son rôle dans le développement du capital humain et la promotion de l'égalité des chances. Elles sont également étroitement liées à la qualité des services éducatifs et aux conditions d'apprentissage, ce qui souligne la nécessité d'améliorer la performance des établissements scolaires et de répondre aux besoins des différentes régions.

Le budget proposé pour le ministère de la Santé s'établit, quant à lui, à environ 4,741 milliards de dinars, enregistrant une progression de 9 % par rapport à 2026. Celui du ministère des Affaires sociales atteint près de 4,215 milliards de dinars, soit une augmentation de 3,3 % sur un an.

Ces enveloppes traduisent la place accordée aux secteurs sociaux dans le développement des services essentiels, l'amélioration de leur qualité, le renforcement de la prise en charge sanitaire et le développement du système de protection sociale.

L'enjeu consiste à faire en sorte que les ressources mobilisées contribuent effectivement à améliorer les conditions de vie et à renforcer l'égalité d'accès aux services publics.

Par ailleurs, une enveloppe de 241,7 millions de dinars est consacrée aux bourses et aux prêts universitaires, afin de soutenir les étudiants dans la poursuite de leur cursus et de favoriser l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur.

Le projet prévoit également 285 millions de dinars au titre de la subvention d'ajustement des pensions de retraite minimales, contre 260 millions de dinars en 2026. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des retraités et à renforcer la protection sociale.

Un budget inscrit dans le cadre du Plan de développement 2026-2030

L'élaboration du projet de budget de l'État pour 2027 s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Plan de développement 2026-2030.

Selon le gouvernement, ce plan repose sur une approche ascendante et participative dans la définition des choix de développement aux niveaux des districts et des régions. Cette démarche vise à associer les différents acteurs, à élargir la représentativité et à renforcer la participation des citoyens à la définition des priorités de développement.

Conformément aux orientations gouvernementales, le projet entend stimuler la création de richesse à travers la valorisation des ressources nationales et le développement des secteurs à forte valeur ajoutée, afin de favoriser un développement global, équitable et équilibré. Il prévoit, également, une amélioration de la gestion des ressources publiques et une meilleure orientation des dépenses vers les priorités nationales.

Lors d'un conseil ministériel restreint tenu le 4 août 2026 au palais du gouvernement à la Kasbah, consacré aux grandes orientations du projet de budget de l'État pour 2027, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné la nécessité de renforcer la capacité du pays à faire face aux crises mondiales et aux répercussions des conflits géopolitiques. Cet objectif passe notamment par la diversification et la modernisation du tissu économique, le renforcement des systèmes de production et l'encouragement des initiatives collectives.

Dans ce contexte, les efforts se poursuivent en vue de garantir la sécurité alimentaire, énergétique, hydrique et pharmaceutique, considérée comme un pilier essentiel de la stabilité économique et sociale et du renforcement de la capacité du pays à faire face aux fluctuations extérieures.

Ces objectifs revêtent une dimension sociale importante, dans la mesure où ils sont liés à la disponibilité des produits de première nécessité et à la continuité de leur approvisionnement. Ils visent également à limiter les répercussions des perturbations extérieures sur les coûts de production, les prix et les conditions de vie des citoyens.

La réponse aux attentes sociales tributaire de l'efficacité de l'exécution budgétaire

Le principal défi du projet de budget de l'État pour 2027 réside dans la capacité des mesures envisagées et des enveloppes allouées à répondre aux attentes sociales et économiques des citoyens. Il s'agit notamment de traduire les orientations annoncées en résultats concrets susceptibles d'améliorer la qualité des services publics et les conditions de vie de la population, tout en réduisant les disparités régionales.

Au-delà de la préservation des équilibres financiers de l'État, l'enjeu consiste à orienter les dépenses publiques vers les priorités sociales, à améliorer l'efficacité de la gestion des ressources et à soutenir les secteurs capables de créer de la richesse et des emplois, afin de concilier développement économique et justice sociale.

En somme, l'impact du budget sur la vie quotidienne des citoyens demeure l'un des principaux critères d'évaluation des choix retenus, notamment en matière de pouvoir d'achat, de développement des services essentiels et d'égalité des chances. La réalisation de ces objectifs constituera un facteur essentiel pour consolider la stabilité sociale et favoriser un développement plus juste, équilibré et durable.