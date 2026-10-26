Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Le Japon s'intéresse aux perspectives d'exportation vers son marché

L'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, s'est rendu à Sfax du 22 au 24 octobre pour participer à une rencontre consacrée à l'huile d'olive tunisienne et échanger avec des producteurs locaux sur les perspectives d'exportation vers le marché japonais, a annoncé l'ambassade du Japon en Tunisie.

Organisée à l'initiative de Faouzi Zayani, président de la Tunisia Olive Association, cette rencontre a également été marquée par la visite en Tunisie de Tada Toshiya, expert en huile d'olive, venu partager

ses connaissances et son expérience dans ce domaine.

Cette visite a permis à la délégation japonaise de rencontrer des producteurs de la région de Sfax et de mettre en valeur leur savoir-faire, tout en examinant les possibilités de renforcer la présence de l'huile d'olive tunisienne sur le marché japonais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'ambassade du Japon, les échanges ont notamment porté sur les perspectives d'exportation vers le Japon, où la demande en produits sains et de qualité est en progression.

À travers cette initiative, les participants entendent favoriser une meilleure connaissance de l'huile d'olive tunisienne auprès des consommateurs japonais et encourager son adoption sur ce marché.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de promotion du savoir-faire oléicole tunisien et d'exploration de nouveaux débouchés à l'international, notamment sur les marchés sensibles à la qualité et aux produits alimentaires réputés pour leurs bienfaits.