Madagascar: Football - Mondial U15 - Les Barea en démonstration à Baku

La sélection malgache a réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs lors de la Coupe du monde U15 de la FIFA à Baku, en Azerbaïdjan.

Imbattables. Les Barea déroulent leur jeu lors de cette première édition de la FIFA U15 World Cup & Festival. Les académiciens du Centre technique national de Carion ont aligné trois succès consécutifs ce week-end, à l'occasion du Mondial de football à huit des jeunes organisé à Baku, en Azerbaïdjan.

Les Barea ont entamé la compétition samedi par une nette victoire (2 à 0) contre les Mambas mozambicains. L'attaquant du 67 City, Toky Niaina Fenohery Razafinimanana, a été l'auteur du tout premier but malgache. « Je suis très content d'avoir marqué ce premier but.

Je suis très heureux de pouvoir offrir cette victoire à Madagascar et à tous les Malgaches », s'est réjoui Toky à l'issue de la rencontre disputée en deux mi-temps de 20 minutes. L'attaquant de la KM Académie de Toamasina, Francisco Rafanomezanjanahary, a ensuite inscrit le second but, assénant le coup de grâce.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux rencontres du dimanche ont été particulièrement disputées.

Le doublé de la victoire

Dans la matinée, les jeunes Malgaches, malgré leur petit gabarit, se sont imposés 4 à 2 face à la maîtrise technique des All Whites néo-zélandais. Dominants de bout en bout, les Barea n'ont jamais concédé l'avantage.

Mendrika Salomon Randriamanantena, milieu offensif de l'Ajesaia, a ouvert le score avant l'égalisation des Néo-Zélandais juste avant la pause (1-1). Mendrika a ensuite signé un doublé lors de cette deuxième période. « Le match a été très rythmé. Je suis ravi d'avoir réalisé ce doublé victorieux. Je garde les pieds sur terre, car il nous reste encore beaucoup d'autres matchs à jouer », a déclaré le jeune joueur.

Les deux autres buts ont été inscrits par Toky et par Riciano Fanomezana, milieu de l'ASJA d'Ambilobe. Efficaces, rapides et bien organisés, les Barea ont offert un jeu construit, malgré quelques déchets et pertes de balle à la finition.

Le troisième match, disputé en soirée face à Porto Rico sous les projecteurs, a tenu toutes ses promesses. Les deux formations se sont rendues coup pour coup. Les hommes du sélectionneur Jean-Jacques Pierre ont d'abord mené 2 à 1 grâce aux réalisations de Yann Willy Nirintsoa (Toulon AC) et de Barthélémy Andrianotahiana (Tsarahofana Fianarantsoa), avant de voir leurs adversaires revenir au score puis prendre l'avantage pour la première fois (2-3).

Riciano a alors remis les deux équipes à égalité (3-3), avant que Francisco ne délivre le clan malgache en inscrivant le but de la victoire à deux minutes du coup de sifflet final.

Madagascar dispute ce lundi les deux derniers matchs de cette première phase d'évaluation, non éliminatoire. Les Barea affronteront la Vinotinto vénézuélienne à 8h (heure malgache), avant de retrouver les Somaliens des Étoiles de l'océan à 14h45. La deuxième et dernière étape du Mondial U15 s'enchaînera ensuite, du mardi au samedi.