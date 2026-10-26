Madagascar: Développement durable- Le Parti vert prône une révolution à partir de la base

Le parti Maitso Hasin'i Madagasikara poursuit son travail de sensibilisation de proximité autour d'un projet de société fondé sur la révolution verte. Il multiplie les tournées régionales pour promouvoir cette vision auprès de la population. Après le nord-ouest du pays, les membres de son bureau politique national se sont rendus dans le sud-est pour poursuivre cette démarche.

« La politique verte, qui vise à réconcilier l'être humain avec la nature, est une voie incontournable pour construire un avenir durable. Elle repose sur des actions concrètes et une démarche participative au service du développement du pays », a déclaré Stevene Ranaivoson, coordinateur national du parti, lors de cette tournée. Maitso Hasin'i Madagasikara prépare également ses propositions en vue de la concertation nationale.

Les militants du parti à travers Madagascar défendent une politique axée sur le développement durable du monde rural.

« Cela nécessite de renforcer des secteurs économiques comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, ainsi que de restaurer les paysages et les forêts», a précisé le coordinateur national.