Madagascar: Le salon de l'habitat s'achève sur un nombre d'entrées record

Le Salon international de l'habitat (SIH) a fermé ses portes au CCI Ivato hier. La 27e édition de cet événement organisé par Madavision a connu un engouement important. L'événement revendique plus de 23 000 passages en quatre jours, du 22 au 25 octobre. Cette affluence « confirme sa place parmi les rendez-vous majeurs de l'habitat et de la construction dans l'océan Indien », indique l'organisateur.

La manifestation, placée sous le thème « Madagascar en mouvement : imaginer et construire l'espace de demain», a réuni 150 exposants sur plus de 250 stands. Les secteurs représentés vont de la construction à l'aménagement, en passant par le mobilier, la décoration, l'équipement et les solutions énergétiques.

Au-delà de la fréquentation, le salon s'est présenté comme une plateforme de rencontres entre entreprises, experts et visiteurs, avec des opportunités d'affaires à la clé. Il a aussi mis en avant les nouvelles tendances du secteur et les innovations des exposants. Des conférences ont rythmé l'événement, consacrées aux enjeux de l'habitat et de la construction.

Ambition internationale

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Le salon reviendra pour une 28e édition, pour laquelle l'organisateur promet davantage d'offres, plus d'innovations et une ambition internationale renforcée. « L'objectif est de renforcer son positionnement professionnel, d'élargir sa portée internationale et d'offrir aux acteurs du secteur une plateforme toujours plus attractive, propice aux rencontres, aux partenariats et aux opportunités d'affaires », selon Madavision.

La 28e édition s'annonce ainsi avec davantage d'offres, de nouveautés et de découvertes, pour répondre aux attentes des professionnels comme du grand public et renforcer le rayonnement du Salon international de l'habitat à Madagascar et dans l'océan Indien.