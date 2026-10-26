Madagascar: Sécurité publique- Les effectifs de la police nationale en hausse

Le ministère de la Sécurité publique renforce les rangs de la police nationale. Il a lancé deux vagues de recrutement d'élèves policiers cette année, à l'occasion de son 65e anniversaire.

La première a permis d'intégrer cinq cents élèves agents, en formation à l'École nationale des inspecteurs et agents de police (ENIAP) d'Antsirabe depuis le 1er août. La seconde, dont le premier tour s'est tenu les 26 et 27 septembre, cible vingt commissaires, trente inspecteurs et huit cent cinquante agents de police.

Ces recrutements répondent à un déficit criant. Selon le ministère, Madagascar compte aujourd'hui un policier pour trois mille habitants, ce qui serait loin de la norme internationale. Cette hausse des effectifs viserait à rapprocher davantage la police de la population, tout en reconnaissant que le chemin reste long.

Le renforcement ne se limite pas aux effectifs. Des directeurs régionaux de la Sécurité publique ont été installés ces dernières semaines, notamment dans le Boeny, le Melaky, le Betsiboka, le Sofia, la Diana et la Sava. Des commissariats et postes de police ont aussi été construits ou réhabilités, avec des véhicules, des motos et du matériel informatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette année 2026 est celle de l'inauguration d'infrastructures construites et réhabilitées selon les attentes de la population. Certaines sont des directions régionales, des commissariats ou des postes de police. Le ministère de la Sécurité publique a mis l'accent sur leur équipement afin qu'elles puissent se rapprocher de la population et l'aider, notamment par l'octroi de véhicules, de motos, de matériel informatique, etc.

L'existence de ces infrastructures renforce les liens et le rapprochement de la police avec la base, ce qui a incité le ministre, l'inspecteur général de police Erick Michel, à demander d'en faire des lieux de concertation et d'échange pour élaborer des stratégies infaillibles garantissant la sécurité.