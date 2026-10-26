Madagascar: Rallye FSAM - Mathieu Andrianjafy se rétracte

Fin du suspense. La cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes aura bel et bien lieu dans trois semaines, et Mathieu Andrianjafy sera sur la ligne de départ. « Nous, la fédération, promettons la tenue du dernier rallye de la saison. Nous tâcherons de trouver une solution à chaque problème», assure le président de la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM), Jeannot Rabekoto.

Une rencontre entre les dirigeants de la fédération et les pilotes s'est tenue vendredi en fin d'après-midi. Elle faisait suite au coup de gueule de Mathieu Andrianjafy, sextuple champion de Madagascar et pilote le plus titré du pays. Celui-ci avait tiré la sonnette d'alarme, réclamant une meilleure organisation des rallyes à Madagascar, des innovations et une diversification des épreuves spéciales.

La plupart des manches nationales sont organisées chaque saison par les clubs. La FSAM en prend une en charge : cette année, il s'agit de la cinquième et dernière manche, programmée les 14 et 15 novembre.

À l'issue de la rencontre de vendredi, Mathieu Andrianjafy a confirmé sa participation à cette ultime épreuve, décisive pour le titre. « Par respect pour nos sponsors et le public, nous ferons de notre mieux lors de ce rallye », a déclaré celui que l'on surnomme l'Enfant terrible.

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Belle bagarre

L'annulation de quatre spéciales au dernier moment lors du récent Rallye Tour de Tana a suscité le mécontentement de certains équipages. Parmi elles figurait une spéciale de nuit sur l'avenue de l'Indépendance, annulée pour des « raisons de sécurité ». Les autres annulations étaient liées à la dégradation des pistes après la pluie et à la tenue d'un famadihana en bordure du parcours d'une spéciale.

« Nous avons beau chercher des solutions, les négociations avec les maires concernés pour obtenir les autorisations deviennent de plus en plus compliquées », explique le président de la fédération.

En réponse à la demande des pilotes de diversifier les spéciales, la FSAM envisage d'organiser la dernière manche à Moramanga. « Les négociations avec Fanalamanga ont été lancées dès le mois d'août. Ce sera un Grand Rallye à coefficient 2. Les trois premiers du classement provisoire auront tous une chance de remporter le titre, sans oublier la lutte dans chaque groupe et chaque classe.

De toute façon, organiser un rallye dans la capitale en cette période pluvieuse reste compliqué, même si nous avions envisagé d'inclure la spéciale de Fiakarana pour diversifier le parcours », précise Jeannot Rabekoto.

Une difficulté subsiste toutefois : le sponsor avait prévu d'accompagner l'organisation du rallye dans la capitale.

Sur le plan sportif, rien n'est encore joué après la quatrième manche. Avec 127 points, Frédéric Rabekoto, au volant d'une Mitsubishi Evo Yas, mène le classement devant Olivier Ramiandrisoa, sur Mitsubishi Evo X, avec 115 points, et Mathieu Andrianjafy, qui totalise 105,5 points. Cette dernière manche s'annonce donc particulièrement disputée.