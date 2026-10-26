Afrique: Can U23 - Les Barea peaufinent la maturité

Énième victoire. Les présélectionnés locaux enchaînent des matchs amicaux de préparation depuis un mois et demi de regroupement. Vingt-quatre retenus poursuivent actuellement le rassemblement à deux semaines des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U23, qualificatifs aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Les présélectionnés ont joué leurs cinquième et sixième matchs amicaux ce week-end. Hier, les Barea ont battu sur un score fleuve de 8-0 la sélection de Bongolava sur le terrain synthétique de Tsiroanomandidy. « Nous consolidons en ce moment la maturité dans l'organisation de jeu. Certes, il y a de nettes améliorations, nous avons marqué beaucoup de buts, mais quelques détails sont encore à voir de près », souligne le coach Herimanitra Rabeharisoa, dit « Hery Be ».

La veille, la deuxième équipe, ou celle de réserve, a défait la sélection d'Itasy, catégorie des seniors, par 2 à 1 samedi à Analavory. « Les joueurs ont nettement dominé et ont bien joué lors de la première période. Le terrain était en terre battue, pas du tout aux normes, et ils étaient de moins en moins performants en deuxième mi-temps», explique le technicien. La présélection locale enregistre cinq victoires et un match nul contre l'Ajesaia PFL (1-1) le week-end d'avant.

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Les Barea affronteront les Bafana Bafana sud-africains dans le cadre du second tour qualificatif, normalement le 13 novembre à Maurice pour le match aller et le 17 novembre pour le retour en Afrique du Sud.

Après plus de deux semaines de prise en main des locaux, le coach principal, Boualem Mankour, a rejoint il y a une semaine le staff en France afin de fignoler la préparation des expatriés. La liste des retenus est attendue depuis la semaine passée.