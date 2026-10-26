Madagascar: Basketball 3X3 - Alley hoop - BC Somava et Man'Negga triomphent

La huitième édition de l'Alley Hoop, organisée les 24 et 25 octobre au Palais des sports de Mahamasina dans le cadre des 23 ans de la RDJ, a consacré BC Somava chez les seniors dames. Entre résultats marquants et détection de jeunes talents, le tournoi a également mis en lumière le potentiel du basketball 3x3 malgache.

BC Somava, emmené par l'internationale Sydonie Andriamihajanirina, a marqué les esprits lors de la huitième édition de l'Alley Hoop. Chez les seniors dames, l'équipe a dominé GNBC1 sur le score sans appel de 21 à 10, s'adjugeant ainsi la première place de sa catégorie. Chez les hommes, VENOM a pris le dessus sur GNBC, tandis que Man'Negga, la formation emmenée par Ulrich, a arraché une victoire serrée face à A'Ranty de Tamaland, 18 à 17.

Organisée à l'occasion de la célébration des 23 ans de la RDJ, cette compétition a investi le Palais des sports de Mahamasina durant le week-end des 24 et 25 octobre. Au-delà des enjeux sportifs, le rendez-vous s'inscrit dans une dynamique de promotion du basketball 3x3 et de recherche de nouveaux talents susceptibles de renforcer les sélections malgaches à l'avenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Trois terrains ont été aménagés pour accueillir simultanément les rencontres. Les équipes se sont affrontées dans plusieurs catégories: U18 filles et garçons, U23 filles et garçons, ainsi que seniors dames et hommes. Cette formule a permis aux jeunes basketteurs de se mesurer à leurs adversaires dans un cadre compétitif, tout en offrant aux observateurs l'occasion d'évaluer les qualités individuelles des participants.

Si l'affluence était encore modeste durant la matinée de la première journée, la journée de dimanche a été tout autre, avec une ambiance de fête et une organisation réussie. Parmi les observateurs présents figurait Jean de Dieu Randrianarivelo, alias coach Deda, entraîneur de l'équipe nationale de 3x3, venu apprécier les performances et repérer les profils susceptibles de bénéficier d'un suivi spécifique.

Son constat se veut encourageant. « Le talent et la relève existent », souligne-t-il, mettant en avant plusieurs jeunes joueurs qui mériteraient une attention particulière. Certains se distinguent notamment par leur potentiel physique, avec des tailles comprises entre 1,90 m et 2 mètres.

Ces gabarits constituent des atouts intéressants pour le basketball malgache, à condition d'être accompagnés d'un encadrement technique adapté et d'un travail régulier. À travers cette huitième édition, l'Alley Hoop confirme ainsi son rôle de plateforme d'expression pour les basketteurs malgaches.

Entre la consécration de BC Somava, les succès de VENOM et de Man'Negga, et les perspectives ouvertes par la détection, le tournoi contribue à entretenir la dynamique du 3x3 national. Le défi reste de transformer les talents repérés à Mahamasina en joueurs capables de porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale. Tahiana Rasolojaona, fondateur de la RDJ et organisateur de l'Alley Hoop, se dit très satisfait de la réussite de l'événement.