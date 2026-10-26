Madagascar: Billard - Mondiaux IBF - Les équipes masculine et féminine démarrent bien

26 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Une entame encourageante. Les représentants malgaches ont débuté samedi les épreuves par équipes des championnats du monde de billard IBF (International Billard Federation), au Cap, en Afrique du Sud. La compétition se poursuit jusqu'au dimanche 1er novembre.

Dans la catégorie masculine, Madagascar a enregistré deux victoires et une défaite. L'équipe de Daniela Andriamihaja s'est imposée de justesse face à l'Écosse (13-12), avant de céder contre l'Irlande du Nord (11-14). Elle a ensuite rectifié le tir en battant les Pays-Bas sur le fil (13-12).

L'équipe féminine a également remporté deux de ses trois rencontres. La formation emmenée par la capitaine Ny Anjara Heritiana Ralaivao a dominé l'Irlande du Nord (15-10), puis s'est inclinée face aux Sud-Africaines, qui évoluent à domicile (9-16). Elle a ensuite nettement battu l'équipe de la police sud-africaine (20-5).

Chez les seniors, Madagascar a perdu son premier match contre Maurice (9-16), avant de prendre le dessus sur l'équipe de la police sud-africaine (14-11). La sélection U23 a, pour sa part, concédé trois défaites : face aux équipes sud-africaines A (5-20) et B (6-19), puis au pays de Galles (7-18).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vingt-quatre joueurs représentent la Grande Île à ces Mondiaux, dans les épreuves individuelles, en doubles et par équipes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.