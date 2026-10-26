Madagascar: Billard - Mondiaux IBF - Les équipes masculine et féminine démarrent bien

Une entame encourageante. Les représentants malgaches ont débuté samedi les épreuves par équipes des championnats du monde de billard IBF (International Billard Federation), au Cap, en Afrique du Sud. La compétition se poursuit jusqu'au dimanche 1er novembre.

Dans la catégorie masculine, Madagascar a enregistré deux victoires et une défaite. L'équipe de Daniela Andriamihaja s'est imposée de justesse face à l'Écosse (13-12), avant de céder contre l'Irlande du Nord (11-14). Elle a ensuite rectifié le tir en battant les Pays-Bas sur le fil (13-12).

L'équipe féminine a également remporté deux de ses trois rencontres. La formation emmenée par la capitaine Ny Anjara Heritiana Ralaivao a dominé l'Irlande du Nord (15-10), puis s'est inclinée face aux Sud-Africaines, qui évoluent à domicile (9-16). Elle a ensuite nettement battu l'équipe de la police sud-africaine (20-5).

Chez les seniors, Madagascar a perdu son premier match contre Maurice (9-16), avant de prendre le dessus sur l'équipe de la police sud-africaine (14-11). La sélection U23 a, pour sa part, concédé trois défaites : face aux équipes sud-africaines A (5-20) et B (6-19), puis au pays de Galles (7-18).

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Vingt-quatre joueurs représentent la Grande Île à ces Mondiaux, dans les épreuves individuelles, en doubles et par équipes.