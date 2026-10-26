Madagascar: Ouvrage - Lucile Rabearimanana appréciée à sa juste valeur

Un ouvrage collectif rend hommage à la professeure Lucile Rabearimanana, figure majeure de l'histoire contemporaine de Madagascar, à travers les contributions d'une dizaine d'historiens et d'anciens étudiants.

Transmettre la mémoire de Madagascar, c'est aussi rendre hommage à ceux qui consacrent leur vie à l'étudier. Présenté samedi au palais d'Andafiavaratra, l'ouvrage collectif Madama L'historienne. Hommage au professeur Lucile Rabearimanana célèbre le parcours de cette figure majeure de l'histoire contemporaine malgache. Fruit du travail d'une dizaine d'historiens et d'anciens étudiants, dont Lalasoa Jeannot Rasoloarison, Denis Alexandre Lahiniriko, Linda Nicole Nome-Nanahary et Asinome Elysé, il rassemble des recherches qui témoignent de l'apport de la professeure à la connaissance de l'histoire de Madagascar et à la formation de plusieurs générations d'historiens.

Selon Lalasoa Jeannot Rasoloarison, historien et enseignant-chercheur en histoire contemporaine à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université d'Antananarivo, « cette publication rassemble des articles et des résultats de recherche issus des travaux d'étudiants et d'historiens ayant collaboré avec elle. La démarche se veut un témoignage de reconnaissance envers une enseignante-chercheuse dont les travaux ont contribué à approfondir la connaissance de l'histoire ».

L'un des principaux apports de Lucile Rabearimanana réside dans le développement de la recherche sur Madagascar durant la période coloniale et après l'indépendance. Elle compte parmi les figures fondatrices de l'histoire du temps présent dans le pays, qui s'intéresse notamment aux événements et aux transformations survenus depuis la Seconde Guerre mondiale. Ses recherches portent sur les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles de cette période, avec une attention particulière à l'histoire régionale et aux approches pluridisciplinaires.

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Une oeuvre scientifique de référence

Docteure d'État ès lettres et sciences humaines, professeure titulaire et membre titulaire de l'Académie malgache, Lucile Rabearimanana a également contribué à l'étude de la presse d'opinion, du nationalisme malgache et de la décolonisation. Ses travaux ne se limitent pas à l'insurrection de 1947, mais éclairent aussi les évolutions de la société malgache et les fondements politiques du pays après la Seconde Guerre mondiale.

Les contributions réunies dans l'ouvrage prolongent cette démarche scientifique. Elles abordent différentes facettes de l'histoire contemporaine de Madagascar, notamment les réalités économiques et sociales, les transformations culturelles et les évolutions politiques. Cette diversité témoigne de l'influence de la professeure sur les recherches menées par les étudiants et les historiens qu'elle a accompagnés.

Pour Lalasoa Jeannot Rasoloarison, cet hommage prend tout son sens puisqu'il est rendu à une personnalité encore vivante. Il permet de reconnaître son parcours, ses recherches et son rôle dans la formation universitaire. La présentation du livre constitue ainsi une occasion de mettre en lumière son apport scientifique à travers les travaux de ceux qui poursuivent les recherches historiques.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette initiative rappelle l'importance de préserver et de transmettre la mémoire collective. Comme le souligne un historien ayant pris part à la réflexion, oublier son histoire revient à perdre une part de son identité et à ne plus connaître la voie à suivre pour l'avenir d'un pays.