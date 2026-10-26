Madagascar: Concert - Tanora Masina Itaosy relève le défi

Un anniversaire à la hauteur de trois décennies et demie de louange. Tanora Masina Itaosy a franchi une nouvelle étape de son parcours en réunissant près de vingt mille spectateurs au stade Barea Mahamasina, hier, à l'occasion de son concert anniversaire placé sous le thème « Izy no torinay ». Une première pour le groupe, qui avait initialement prévu d'accueillir dix-sept mille personnes.

« Nous sommes très heureux, d'autant plus que le temps était favorable et que le public a répondu présent. C'est une première pour nous », confie Lovaniaina Rakotondranaivo, chef de choeur et compositeur du groupe.

Durant ces deux parties du spectacle, plusieurs chansons ont été interprétées, mêlant des titres anciens et des morceaux emblématiques de son répertoire. Parmi eux figuraient « Mila Anao », « Kalvary » et « Fitsarana ».

Le public a également retrouvé deux membres présentes depuis vingt ans au sein de la formation. Des collaborations avec d'autres artistes ont enrichi le programme, notamment autour de « Araraoty », avec Noely, ainsi que des interprétations associant Mialy Rakotomamonjy, Jàjà et des membres d'autres groupes évangéliques, dont Antsan'ny Kristy, Ny Mpitory, Rojo Ny Avo, Ny Hasim-piderana et plusieurs autres.

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Un spectacle préparé pendant un mois

Derrière cette mobilisation, le groupe a consacré un mois à la préparation du concert. La gestion du temps, les répétitions et la coordination des participants ont constitué des enjeux importants pour cette formation dont les membres exercent également d'autres activités professionnelles. « Nous ne sommes pas des professionnels du spectacle, car chacun a son travail et ses responsabilités. Notre activité est avant tout un ministère de témoignage. Cela demande néanmoins une organisation rigoureuse », explique Lovaniaina Rakotondranaivo.

Pour assurer la qualité du spectacle, le groupe s'est appuyé sur des répétitions régulières et sur les moyens techniques à sa disposition, notamment des jeux de lumière, des écrans et des équipements de sonorisation. La scène était notamment accompagnée d'écrans de 36 et de 24 mètres carrés. Au total, cent quinze personnes sont montées sur scène, dont douze danseurs.

Fondé en 1991 au sein de l'Église luthérienne malgache d'Ambohimasina Itaosy, Tanora Masina Itaosy a construit son parcours autour de la prédication de l'Évangile par le chant. Officiellement inauguré le 8 décembre de la même année, le groupe compte aujourd'hui 140 membres, dont environ la moitié sont des jeunes.

Au fil des années, la formation a composé plus de cent vingt chansons et produit dix albums. Un onzième opus est en préparation pour marquer ses 35 ans d'existence. Le concert anniversaire a ainsi permis de mettre en valeur les titres qui ont accompagné son parcours, tout en annonçant de nouvelles créations musicales.