Madagascar: Hommage - Les familles célèbrent Rak Roots le jour de son anniversaire

Plusieurs générations d'artistes ont fait revivre les succès de Rak Roots lors d'un concert hommage qui a réuni principalement des familles à la VIP Zone Barea Mahamasina.

Les familles ont constitué l'essentiel du public venu rendre hommage à Rak Roots, hier, jour anniversaire du chanteur disparu. Dans une ambiance conviviale, ce rendez-vous a pris des allures de sortie familiale, où les spectateurs pouvaient s'installer, se restaurer et profiter du spectacle. Le blanc, choisi comme thème vestimentaire, a marqué cette rencontre placée sous le signe du souvenir et du partage.

Sur scène, plusieurs générations d'artistes se sont succédé pour interpréter les titres emblématiques du chanteur. Ravel a notamment repris « Aza atao anio moa eh », tandis que Tsanta a chanté « Ahy » et qu'Ayam a enchaîné « Ny hakantony » et « Manaiky aho ». Johane et Ravel ont également partagé la scène sur « My Lovely ».

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Des artistes de renom ont pris part à cet hommage, à l'instar de Raboussa avec « Ao fa Kely sisa », ainsi que de Bodo et Nate Tex avec « Faka vady ». Les artistes de la génération de Rak Roots ont, eux aussi, revisité des chansons appréciées du public. Skaiz a interprété « Mpanjaka vavy », Malm a repris « Miaina aho », Arione Joy a chanté « Ny foko lasany any » et Tann Faya a proposé « Loatra ».

De son vrai nom Loïc Rakotonirina, Rak Roots est décédé à l'âge de 30 ans, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2022, à la suite d'une crise d'asthme survenue alors qu'il se rendait à Mahajanga. Sa disparition avait profondément marqué ses admirateurs et le milieu musical.

Connu pour ses chansons romantiques, notamment « Faka vady » et « Ilay silako », le chanteur avait marqué la variété malgache avec des compositions qui continuent de toucher son public. Après son décès, une veillée funèbre avait été organisée en son honneur au Palais des Sports de Mahamasina, avant son inhumation à Antsirabe.

À travers les reprises de ses chansons, cet hommage a permis aux familles et aux admirateurs de retrouver un répertoire qui traverse les générations et de célébrer la mémoire de l'artiste, le jour même de son anniversaire.