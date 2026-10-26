Madagascar: Intempéries à antehiroka- Des blessées et d'importants dégâts matériels

Deux fillettes ont été blessées par la chute d'un poteau électrique lors de violentes intempéries à Antehiroka, vendredi soir. Des habitations ont également été endommagées.

Les pluies accompagnées de vents violents et de grêle ont fait deux blessées et causé d'importants dégâts matériels à Antehiroka, vendredi soir. Deux fillettes de 10 et 14 ans ont été heurtées par un poteau électrique tombé sur leur passage à Morondava Antehiroka, alors qu'elles rentraient de l'école. Elles ont reçu des soins et leur état de santé ne serait plus préoccupant. Plusieurs habitations et d'autres biens ont également été endommagés.

« Il pleuvait lorsque le vent a redoublé de violence, arrachant la moitié de la toiture en tôle d'un grand bâtiment. En tombant sur les câbles électriques, celle-ci a entraîné la chute d'un poteau, qui a blessé les deux fillettes alors qu'elles passaient à proximité. Les gendarmes et les responsables du fokontany sont ensuite arrivés sur les lieux », racontent des témoins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les secours se sont d'abord concentrés sur la prise en charge des victimes. Les intempéries ont également touché d'autres quartiers d'Antehiroka. De nombreuses habitations ont subi des dégâts au niveau de leur toiture, tandis que certaines ont été détruites. Des familles ont ainsi dû trouver refuge chez des proches en attendant la remise en état de leur logement.

Samedi, des représentants de la commune d'Antehiroka se sont rendus dans les différents fokontany pour évaluer les dégâts et apporter une aide aux sinistrés. La Jirama et les autres services concernés ont été sollicités pour prendre en charge les poteaux et les arbres tombés.

Vulnérables

Le directeur général de la Jirama et les responsables de la distribution d'électricité se sont également rendus à Ambohijanahary pour inspecter le réseau, après des coupures prolongées. Les vérifications ont révélé plusieurs causes aux perturbations. Outre la vétusté des infrastructures, qui les rend vulnérables aux intempéries, aux vents violents et aux orages, des incidents extérieurs ont endommagé les installations.

À Imamba, une toiture emportée par le vent a sectionné des câbles de moyenne tension, provoquant la coupure de la ligne d'Ambohijanahary. À Ambohibao, un autre poteau a été retrouvé au contact de câbles à haute tension de la Jirama. La disparition d'un interrupteur aérien à commande manuelle (IACM) a également été constatée à Ambohitrimanjaka.