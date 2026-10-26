Maroc: Bordeaux abrite une exposition sur l'histoire du Royaume

L'exposition « Les portes de l'Histoire du Maroc : dynasties, souverains et personnalités » a été inaugurée vendredi à l'Hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du cycle événementiel «Le Maroc Aujourd'hui : Les Rencontres de la Nouvelle Aquitaine 2026 - Investissement, Patrimoine, Diplomatie », organisé par le Consulat du Royaume dans cette ville française.

Le vernissage de cette exposition, conçue par l'historien Jamel El Hamri, s'est déroulé en présence notamment de la consule générale du Royaume à Bordeaux, Nouzha Sahel, de la conseillère régionale Yasmina Boultham, représentant le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, du président de la Fondation France-Maroc, Hubert Seillan et d'autres personnalités.

A cette occasion, Mme Sahel a indiqué qu'à travers cette initiative, le consulat général souhaite mettre en lumière les multiples dimensions du Maroc contemporain, en articulant la valorisation de son patrimoine, le développement de ses opportunités économiques et le renforcement de ses relations institutionnelles et diplomatiques avec la France, et plus particulièrement avec la Nouvelle-Aquitaine.

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Relevant que le vernissage marque le lancement du premier cycle événementiel sur le thème « Le Maroc aujourd'hui : les rencontres de Nouvelle-Aquitaine 2026 - investissement, patrimoine, diplomatie », Mme Sahel a souligné que l'ambition est de « mettre en place un espace de dialogue, de rapprochement et de construction de partenariats durables entre nos institutions, nos entreprises, nos acteurs culturels et nos territoires ».

« Le choix de commencer ce cycle par une exposition historique est pleinement assumé : connaître le Maroc, c'est aussi comprendre ses racines, la richesse de son patrimoine et les fondements de son identité », a-t-elle poursuivi, ajoutant que « c'est à partir de cette connaissance mutuelle que peuvent se construire des relations de confiance et s'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération ».

Le commissaire de l'exposition, Jamel El Hamri, a de son côté insisté sur « l'importance de connaître l'histoire du Royaume avant d'y investir : comprendre les dynasties, les institutions et les hommes qui ont façonné le pays, c'est se donner toutes les chances de réussir durablement ses projets et ses partenariats ».

Tout en rendant hommage aux organisateurs pour leur démarche visant à associer l'histoire à une rencontre économique, il a expliqué à l'assistance que l'exposition retrace plus de douze siècles de la vie du Royaume, les Souverains et les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Maroc.

Ce vernissage a été suivi d'une rencontre consacrée au potentiel d'investissement des provinces du sud ainsi qu'aux perspectives de coopération entre entreprises marocaines et néo-aquitaines.

Les Centres régionaux d'investissement de Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab, ainsi que l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ont mis en avant les opportunités offertes dans les secteurs stratégiques des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert, de l'économie bleue, de la logistique et de la valorisation des ressources marines.

Les rencontres d'Affaires Maroc-Nouvelle Aquitaine, première étape d'un roadshow en France initié par l'ambassade du Royaume du Maroc, visent à renforcer les échanges économiques avec la région française, à encourager les investissements croisés et à favoriser l'émergence de partenariats concrets et durables.