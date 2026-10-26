Tunisie: Hajeb El Ayoun - Arrestation de cinq personnes suspectées de profaner des tombes dans un cimetière

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Une scène saisissante s'est déroulée à Hajeb El Ayoun dans le gouvernorat de Kairouan dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre 2026. Des riverains ont surpris cinq individus, dont une femme en train de creuser des tombes dans le cimetière « Al-Mahatta », situé au centre-ville.

Selon les premiers éléments d'information, des habitants ont repéré les cinq suspects munis d'outils de terrassement. Pris sur le fait, les individus ont tenté de prendre la fuite, mais les citoyens ont réussi à les intercepter et à les maintenir sur place jusqu'à l'arrivée des patrouilles de la Garde nationale.

Les personnes interpellées ont été conduites au poste de la Garde nationale pour la suite des investigations. Le premier constat sur les lieux confirme que deux tombes ont été creusées.

À la suite de cet incident, un rassemblement d'habitants s'est formé devant le poste de police. La population locale a exprimé sa vive indignation, dénonçant un acte sacrilège qui porte atteinte à la sacralité des cimetières et au respect dû aux morts. L'enquête en cours devra déterminer les motifs exacts et les circonstances de ces actes de fouille clandestine.

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