Tunisie: Jendouba - Un séisme de magnitude 3,5 enregistré au nord-est de Béni M'tir

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée lundi 26 octobre 2026, à 11h02, au nord-est de la région de Béni M'tir, dans le gouvernorat de Jendouba, a annoncé l'Institut national de la météorologie (INM).

Selon les analyses préliminaires des stations de surveillance sismique de l'INM, l'épicentre de la secousse a été localisé à 36,83 degrés de latitude et 8,85 degrés de longitude.

La secousse a été ressentie par les habitants de la région, précise l'Institut.

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