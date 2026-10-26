Sénégal: Moustapha Guirassy - « Il ne faut pas coincer le Sénégal dans une logique trop technocratique, c'est un danger »

Prenant part, ce dimanche 25 octobre 2026, à la conférence de presse du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a appelé les députés de Pastef-Les Patriotes à faire preuve de responsabilité, avant de les inviter à voter, mardi prochain, le projet de loi de finances rectificative (Lfr) 2026.

« Enfermer la volonté des Sénégalais dans la coquille simplement d'un parti, ce serait rompre, en fait, avec les Sénégalais. Il ne faut pas coincer le Sénégal dans une logique trop technocratique, c'est un danger. Ce moment appelle un effort de tous pour comprendre ce qui se passe. Il y a la puissance, mais il y a une miséricorde et la capacité de pardonner. J'en appelle à la spiritualité parce que ce qui est en train de se jouer est critique », a déclaré le ministre.

Par ailleurs, Moustapha Guirassy a rappelé l'effort consenti dans le recrutement de 8.000 enseignants entre 2024 et 2026. Selon lui, malgré des conditions très difficiles, l'effort dans le secteur social de l'éducation nationale se poursuit, notamment à travers les recrutements et la formation.

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« Alors qu'en 2023, il n'y avait que 800 personnes formées, ce chiffre a été multiplié par 113 dans les structures de formation, ce qui est du jamais vu. Malgré la situation difficile, 2.500 salles de classe ont été réalisées à l'élémentaire, démontrant que l'engagement de l'État est bien là », a-t-il fait savoir. Le ministre a également indiqué qu'un projet de création d'un Fonds autonome pour le financement de l'éducation était sur la table du président de la République. Une initiative qui, selon lui, va complètement changer la donne. « L'Éducation nationale est dans un processus de refondation avec des investissements massifs. Bien que les demandes soient pressantes, un sursaut est nécessaire pour franchir ce cap », a-t-il conclu.