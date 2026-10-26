Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - 28 personnes déférées au parquet

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a conduit 28 individus devant le parquet à l'issue d'une série d'opérations menées sur le territoire national. Les mis en cause sont poursuivis pour diverses infractions, notamment le trafic de migrants par voie maritime, la mise en danger de la vie d'autrui et l'escroquerie.

Neuf affaires distinctes sont à l'origine de ces déferrements, selon les informations communiquées par les services de lutte contre le trafic de migrants. À Saint-Louis, plusieurs interventions ont permis de déférer des suspects poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, trafic de migrants par voie maritime, tentative de trafic de migrants et complicité.

Les opérations réalisées les 19 et 22 octobre 2026 ont respectivement conduit au déferrement de trois et deux individus dans les premières affaires, ainsi que de quatre autres personnes dans une affaire distincte.

D'autres interventions menées par la DNLT ont abouti au déferrement de six individus pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, mise en danger de la vie d'autrui et complicité. Cinq autres personnes sont poursuivies pour des faits similaires.

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Dans une autre affaire, quatre individus ont été déférés pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et complicité. À Saint-Louis, trois personnes sont également poursuivies pour des faits présumés de tentative de trafic de migrants, d'escroquerie et d'infractions liées au chanvre indien, notamment son usage, sa détention et son trafic.

À Karang, un individu a été déféré pour tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et complicité. Une autre personne a également été présentée au parquet à Saint-Louis dans le cadre d'une affaire distincte.