Sénégal: Ndéye Sow Leila écope d'un mois ferme

26 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Ndéye Sow Leila vient d'être condamnée par le tribunal des flagrants délits de Dakar à 6 mois dont 1 ferme, assortis d'une amende de 500 000 FCFA. Elle était poursuivie devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour insulte envers un groupe de personnes par le biais d'un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs.

Elle a été placée sous mandat de dépôt jeudi dernier.

Lors d'une émission sur la chaîne Sen TV, Mme Leila a dit à l'endroit des membres de « And Samm Jikko Yi » : « Ay Sagarou Imam laniou. Ils sont des menteurs, des bandits et des hommes de l'enfer... »

Le représentant du parquet a requis 6 mois dont 3 ferme. La défense a estimé qu'il s'agissait d'une réponse à des adversaires politiques et sollicité la relaxe.

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