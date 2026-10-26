Sénégal: Nioro du Rip - Le nouveau khalife de Maba Diakhou Ba fait de l'enseignement coranique sa priorité

Le nouveau khalife de la famille de l'Almamy Tafsir Maba Diakhou Bâ, El Hadji Omar Bâ, veut faire du renforcement de l'enseignement coranique et de la transmission du savoir islamique une priorité de son mandat, afin de préserver l'héritage religieux de cette famille.

Selon un communiqué de sa cellule de communication, cette orientation a été annoncée ce week-end à Nioro du Rip, lors d'une rencontre avec ses proches collaborateurs et des représentants des différentes cellules de la communauté. La rencontre a aussi été marquée par des actes d'allégeance à la nouvelle autorité religieuse.

Le khalife entend promouvoir l'apprentissage du Coran et l'éducation islamique à Nioro du Rip, ainsi que dans les autres localités liées à l'héritage de Tafsir Maba Diakhou Bâ. Ancien enseignant coranique et éducateur religieux, il a invité les membres de sa communauté à s'investir davantage dans la quête du savoir religieux et dans la pratique des valeurs de l'islam.

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Parlant en son nom, l'imam Aliou Bâ a insisté sur la nécessité de sauvegarder l'héritage spirituel de Tafsir Maba Diakhou Bâ et de son frère Mamour Ndary Bâ. « Le foyer allumé par Tafsir Maba Diakhou Bâ pour le triomphe de l'islam doit toujours être illuminé et l'école coranique doit en rester le pilier », a-t-il déclaré.

La question du financement de l'enseignement religieux a également été abordée. Le directeur de l'Institut islamique Tafsir Maba Diakhou Bâ de Nioro du Rip, Malick Elimane Tafsir Mamour Bâ, a déploré le manque de subventions, qu'il considère comme un frein au bon fonctionnement de cet établissement franco-coranique.

Sur le plan organisationnel, le khalife a confié à l'ancien gouverneur El Hadji Malick Bâ la coordination de l'ensemble des activités de la communauté. Les structures existantes et leurs responsables devraient, pour l'essentiel, être maintenues dans un souci de continuité.