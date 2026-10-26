Addis Ababa — Le ministre de la Défense, Mohamed Idris, a souligné que les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) constituent une véritable « armée de la victoire », qui a surmonté avec courage de nombreux défis grâce à sa résilience, à son héroïsme et à son engagement à préserver la souveraineté du pays.

Le ministre a tenu ces propos aujourd'hui lors de la célébration de la 119e Journée des Forces de défense de la République fédérale démocratique d'Éthiopie (RFDE), qui s'est déroulée au quartier général des Forces armées sous le thème « L'armée de la victoire ».

Le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major général, ainsi que d'anciens responsables militaires, des attachés militaires et des diplomates de divers pays, ainsi que des invités, ont assisté à la cérémonie.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed a qualifié les forces de défense de pilier de la confiance publique et de bouclier de la nation en ces temps difficiles.

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Il a ajouté que les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF) apportaient une contribution significative au développement global du pays.

Le ministre a en outre précisé que ces forces avaient protégé les frontières de la nation et préservé la paix publique en déjouant les menaces et les complots provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays.

Il a également mis en avant la contribution de l'ENDF à la paix et à la sécurité régionales, affirmant que ses performances avaient démontré sa fiabilité et sa capacité opérationnelle.

Mohamed a en outre souligné que les forces de défense avaient développé un niveau de capacité globale fiable et qu'elles constituaient un rempart national contre d'éventuelles provocations et menaces.

Il a par ailleurs insisté sur le fait que l'évolution de la dynamique géopolitique dans la région avait rendu le rôle de l'armée plus important que jamais pour la protection des intérêts nationaux et le maintien de la paix et de la stabilité.

La Journée des forces de défense est célébrée chaque année pour commémorer la création des forces de défense modernes de l'Éthiopie, qui remonte au 15 Tikimt de l'an 1900 du calendrier éthiopien, date à laquelle le pays a nommé son premier ministre de la Guerre.

Cette journée rend hommage aux générations de militaires qui ont sacrifié leur vie pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Elle vise également à préserver l'histoire, l'héroïsme et les traditions de ces forces, ainsi qu'à transmettre aux générations futures leur héritage de service et de sacrifice.