Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Le Lokomotiv Sofia est tenu en échec par le Botev Vratsa (1-1). Avec Ryan Bidounga titulaire en défense centrale.

Bulgarie, 13e journée, 2e division

Le Svoge fait match nul 1-1 chez le Chernomorets 1919. Yann Batola et Junior Nzila, titulaires, ont été avertis aux 89e et 90e+1.

Espagne, 10e journée, 1re division

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L'Atletico Madrid bat La Corogne (1-0). Sous les yeux de Jorge Dominguez Lituba, resté sur le banc.

Espagne, 9e journée, 3e division, groupe 2

Huesca concède le nul 1-1 face à Antequera. Avec Yann Kembo titulaire au poste de défenseur axial gauche.

Espagne, 8e journée, 4e division, groupe C

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du match nul de Tudelano face à Barbastro (1-1).

Géorgie, 30e journée, 1re division

Revers à Tkibuli pour Dila Gori (1-2). Sans Romaric Etou, resté sur le banc.

Grèce, 8e journée, 1re division

Kifisia s'impose 3-2 à Iraklis. Remplaçant, Jordi Mboula n'est pas entré en jeu.

Hongrie, 11e journée, 1re division

Queyrell Tchicamboud n'était pas dans le groupe de Zalaegerszeg, tenu en échec 1-1 par Kisvarda.

Israël, 8e journée, 1re division

L'Hapoël Tel Aviv s'impose 3-0 sur le terrain de l'Hapoël Jérusalem. Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

L'Hapoël est deuxième à un point du Maccabi Tel Aviv.

Israël, 11e journée, 2e division

Mavis Tchibota est resté sur le banc lors du revers d'Acre face à Raanana (0-1).

Italie, 8e journée, 1re division

Sassuolo chute à Côme (0-2). Avec Daryll Bakola titulaire au poste de milieu offensif axial.

Le Milan AC l'emporte 2-0 à Udinese. Sans Warren Bondo, poussé vers la sortie par la direction du club milanais.

Italie, 8e journée, 2e division

Le Sampdoria prend un point à Sudtirol (1-1). Antoine Makambou était titulaire au poste de milieu gauche.

Italie, 11e journée, 3e division, groupe B

Digne Pounga purgeait son deuxième match de suspension lors de la défaite de la réserve de l'Atalanta Bergame face à Campobasso (1-2).