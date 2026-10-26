Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

26 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Le Lokomotiv Sofia est tenu en échec par le Botev Vratsa (1-1). Avec Ryan Bidounga titulaire en défense centrale.

Bulgarie, 13e journée, 2e division

Le Svoge fait match nul 1-1 chez le Chernomorets 1919. Yann Batola et Junior Nzila, titulaires, ont été avertis aux 89e et 90e+1.

Espagne, 10e journée, 1re division

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L'Atletico Madrid bat La Corogne (1-0). Sous les yeux de Jorge Dominguez Lituba, resté sur le banc.

Espagne, 9e journée, 3e division, groupe 2

Huesca concède le nul 1-1 face à Antequera. Avec Yann Kembo titulaire au poste de défenseur axial gauche.

Espagne, 8e journée, 4e division, groupe C

Corentin Louakima est resté sur le banc lors du match nul de Tudelano face à Barbastro (1-1).

Géorgie, 30e journée, 1re division

Revers à Tkibuli pour Dila Gori (1-2). Sans Romaric Etou, resté sur le banc.

Grèce, 8e journée, 1re division

Kifisia s'impose 3-2 à Iraklis. Remplaçant, Jordi Mboula n'est pas entré en jeu.

Hongrie, 11e journée, 1re division

Queyrell Tchicamboud n'était pas dans le groupe de Zalaegerszeg, tenu en échec 1-1 par Kisvarda.

Israël, 8e journée, 1re division

L'Hapoël Tel Aviv s'impose 3-0 sur le terrain de l'Hapoël Jérusalem. Avec Fernand Mayembo titulaire et capitaine.

L'Hapoël est deuxième à un point du Maccabi Tel Aviv.

Israël, 11e journée, 2e division

Mavis Tchibota est resté sur le banc lors du revers d'Acre face à Raanana (0-1).

Italie, 8e journée, 1re division

Sassuolo chute à Côme (0-2). Avec Daryll Bakola titulaire au poste de milieu offensif axial.

Le Milan AC l'emporte 2-0 à Udinese. Sans Warren Bondo, poussé vers la sortie par la direction du club milanais.

Italie, 8e journée, 2e division

Le Sampdoria prend un point à Sudtirol (1-1). Antoine Makambou était titulaire au poste de milieu gauche.

Italie, 11e journée, 3e division, groupe B

Digne Pounga purgeait son deuxième match de suspension lors de la défaite de la réserve de l'Atalanta Bergame face à Campobasso (1-2).

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