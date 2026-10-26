Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Encore une défaite-la sixième de rang, la cinquième de rang, pour le Partizani Tirana, soumis à domicile par Skenderbeu (0-2). Si Archange Bintsouka est entré à la 75e, Declan Moussavou n'était pas sur la feuille de match.

Allemagne, 7e journée, 1re division

Premier but de la saison pour Han-Noah Massengo, qui ouvre le score pour Augsbourg, finalement tenu en échec par Cologne (1-1).

Sur un centre de Rieder, le milieu de terrain place une belle tête en pleine lucarne (71e). Remplacé à la 89e.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Chrislain Matsima était également titulaire et a joué toute la rencontre.

Allemagne, 11e journée, 3e division

Le Viktoria Cologne bat Verl (3-1). Sans Noah Maboulou Le Bret, resté sur le banc.

Allemagne, 14e journée, 4e divisio, groupe Nordost

Aue l'emporte 3-0 à Wickau. Entré à la 72e, Aurel Loubongo Mboungou a inscrit le troisième but de son équipe à la 90e+2 : sur un centre tendu venu de la droite, il coupe la trajectoire au second poteau. Sa première réalisation de la saison en dix apparitions (une titularisation).

Angleterre, 12e journée, 2e division

Middlesbrough l'emporte largement à Bolton (5-1). Avec Adilson Malanda titulaire en défense centrale.

West Bromwich Albion rapporte un point de Preston (1-1). Avec Brayann Pereira titulaire au poste de latéral droit.

Remplaçant, Rabby Nzingoula est entré à la 88e.

Angleterre, 13e journée, 3e division

Bromley met fin à une série de trois défaites avec son match nul 1-1 à Peterborough. Titulaire au poste de milieu gauche, William Hondermarck a été remplacé à la 63e.

Arménie, 11e journée, 1re division

L'Ashakert prend les trois points à Shirak (1-0). Titulaire, Domi Massoumou a été remplacé à la 88e.

Avec 22 points, Alashkert est 4e, à un point du podium.

Azerbaïdjan, 9e journée, 1re division

Qarabag fait match nul à Sabah (0-0). Sans Jérémy Gnali, non convoqué.