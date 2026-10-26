Congo-Brazzaville: Disparition - Les AET ont rendu hommage à Yves Bodler Ngongo

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 26 octobre à Brazzaville un ultime adieu au colonel Yves Bodler Ngongo, préfet du département de Brazzaville.

Dans l'oraison funèbre lue par le secrétaire général adjoint de l'association, serge Eugène Ghoma Boubanga, il a été relaté le parcours exemplaire de Yves Bodler Ngongo, né à Sembé le 20 mai 1962, dans le département de la Sangha. Après de brillantes études primaires, il est admis le 8 septembre 1975 à l'Ecole militaire préparatoire des cadets de la révolution.

Ensuite, après sept années de vie de château, et déjà titulaire de ses premiers diplômes militaires, à savoir le CAT 2 infanterie ainsi que le brevet de parachutiste, et de surcroît capé du baccalauréat série D obtenu en 1982, il sera admis à suivre une formation initiale d'officier de commandement tactique des unités d'artillerie de campagne à Odessa ,en Ex-URSS, de 1984 à 1988.

De retour au Congo, il intègre le stage d'harmonisation des officiers de Mbounda en 1989, à l'issue duquel il est affecté la même année au 106e Groupement d'artillerie en zone militaire de défense n°1, à Pointe-Noire.

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A travers plusieurs stages de perfectionnement, de spécialisation et de qualification accomplis avec succès, notamment le diplôme des officiers de renseignements militaires en Algérie ; le diplôme d'état-major à Nanjing, en Chine, cet officier discipliné, travailleur et compétent connaîtra au fil des ans un avancement fluide et sans anicroches, révélant une carrière à la dimension de son parfait dévouement et de son indéniable professionnalisme.

Ainsi donc, il sera régulièrement nommé aux différents grades hiérarchiques avec à la clé, celui de colonel, le 1er juillet 2008. Tout au long de sa brillante carrière militaire accomplie en totalité à Pointe-Noire, l'ancien enfant de troupe Yves Bodler Ngongo occupera successivement plusieurs fonctions parmi lesquelles commandant de compagnie et chef de poste sécurité militaire en zone de défense n°1 Pointe- Noire en 1994 ; commandant de la batterie anti-char entre 1994 et 1998 ; chef de section techniques opérationnelles en 1999.

En devenant progressivement la cheville ouvrière du commandement opérationnel de la zone de défense n°1 Pointe-Noire, il restera près de dix années durant, le précieux chef de cabinet des commandants de zone successifs, entre 2004 et 2012, avant d'être nommé par la hiérarchie directeur départemental de la Sécurité militaire en 2013, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite le 31 décembre 2022, après 42 ans passés sous le drapeau.

Mais compte tenu de ses bons états de service, il sera dans la foulée nommé au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, au poste de sous-préfet du district de Tchiamba-Nzassi, dans le département du Kouilou. Enfin, le pinacle de ce parcours élogieux sera atteint le 19 août 2026 avec son élévation à la tête du département de Brazzaville.

A noter qu'en cette année jubilaire du 80e anniversaire de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, placée sur le thème « 80 ans d'excellence, d'engagement et de loyauté au service de la nation », les anciens enfants de troupe avaient accueilli dans la plus grande allégresse sa nomination à la prestigieuse fonction de préfet du département de Brazzaville.