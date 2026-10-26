Congo-Brazzaville: Basketball - Le pays accueille les qualifications de la Road to BAL et WBLA

Du 24 au 28 octobre, la capitale du Congo vibre au rythme du basketball de la sous-région. Le gymnase Henri-Elendé abrite les éliminatoires de la Zone IV, marquant le grand retour du pays sur la scène internationale après près de sept ans de suspension.

Organisée conjointement par la Fédération internationale de basketball Afrique et la Fédération congolaise de basketball (Fécoket), la phase zonale rassemble quatre équipes masculines et sept autres féminines venues de la République du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC), du Gabon et du Cameroun.

Les représentants de ces nations rivalisent d'ardeur afin de décrocher de précieux tickets pour les grandes compétitions continentales à venir. Pour le bureau exécutif fédéral, piloté par Fabrice Makaya Mateve, cet événement illustre une dynamique de renouveau saluée par les instances. « C'est un sentiment de fierté pour notre fédération, et je pense que le peuple congolais est fier », a confié Dimi Yoka, premier vice-président de la Fécoket.

Première journée : entre spectacles, duels serrés et apprentissage

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Dès les matches d'ouverture, le fair-play, le professionnalisme et la communion entre le public et les athlètes ont donné le ton. Chez les dames, les hostilités ont débuté par une nette domination de la formation de la RDC, Hatari, qui s'est imposée face aux locales de l'ANBC sur un score sans appel de 93 à 33. Le duel suivant entre les Camerounaises de FAP et les Congolaises (RDC) de BC Onatra a offert, en revanche, un suspense haletant de bout en bout. Grâce à un engagement physique supérieur et une belle cohésion, les Camerounaises ont fini par s'imposer 72 à 64.

La troisième opposition a mis en lumière l'écart de compétitivité actuel entre les clubs locaux et leurs voisins, soulignant une période de transition pour le basket féminin congolais. Devant son public, l'Interclub de Brazzaville s'est lourdement incliné 28 à 106 face à une impressionnante équipe de l'ASB CNSS de Kinshasa. Le FAP du Cameroun a ensuite bouclé une journée fructueuse en dominant le Charbo Squad du Gabon (65-49).

Malgré ces difficultés d'apprentissage, les représentants masculins de l'Avenir du rail ont su redonner le sourire aux supporters locaux. Portés par leurs talents individuels, un système de jeu collectif bien huilé et la ferveur d'un public chauffé à blanc qui a su stimuler leur patriotisme, les Brazzavillois sont allés chercher la victoire jusqu'à la dernière minute face à Espoir BC du Gabon (66-60).

Interrogé sur le niveau des équipes locales après une décennie d'absence sur les parquets internationaux, Dimi Yoka se veut réaliste et constructif. « On ne va pas dire que le niveau du Congo est assez bas. Toutes ces jeunes filles qui viennent de passer là sont en train d'apprendre. Dix ans sans sortir, elles ne connaissent d'autres adversaires que les équipes locales, et le championnat féminin ne regorge que huit équipes.

C'est tout à fait normal et raisonnable. Mais nous allons tout mettre en oeuvre dans la formation afin que ces dames puissent relever le défi et s'arrimer aux autres », a-t-il expliqué.

Les enjeux de ces tournois sont de taille pour les clubs de la sous-région puisqu'en messieurs, les deux meilleures équipes du groupe décrocheront leur billet pour l'Elite 16 - Division West, prévue à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 9 au 15 novembre prochain. Chez les dames, les deux meilleures formations sécuriseront leur qualification pour la phase finale de la Women basketball league Africa (WBLA ), qui se déroulera en Égypte, du 11 au 21 décembre.

La compétition se poursuit jusqu'au 28 octobre au gymnase Henri-Elendé, bien décidée à offrir au public congolais un spectacle mémorable et à relancer durablement la flamme de la balle orange au pays.