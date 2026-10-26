Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer du sein - L'ambassadrice d'Égypte soutient des femmes congolaises

À l'occasion de la campagne Octobre Rose, l'ambassade d'Égypte au Congo a offert, le 24 octobre dans la clinique Nouvelle Médicité à Brazzaville, une journée de consultations et de dépistage gratuit contre le cancer du sein.

La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités au Congo. Elle a été l'occasion pour la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement, du Pacte social et de l'Économie informelle, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, représentant le gouvernement, d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de la représentantation égyptienne pour cette initiative.

Elle y a vu un geste fort en faveur de la santé de la femme congolaise. « Ce geste témoigne de son intérêt porté à la santé et au bien-être des femmes congolaises », a de déclaré la ministre.

Arrivée récemment au Congo, l'ambassadrice d'Égypte, Nazly Ali Ahmed Zaki El Fayoumia, a tenu à s'impliquer personnellement dans la lutte contre les cancers féminins, se félicitant du fort engagement du Congo pour la sensibilisation contre cette maladie. « J'ai pensé que nous pourrions contribuer, d'une manière très petite, à travers un accord avec la clinique, pour que les femmes aient un accès libre pour au moins une journée », a-t-elle expliqué.

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Si la journée de dépistage gratuit constituait le point d'orgue de cette opération, la clinique Nouvelle Médicité s'est engagée à maintenir une réduction de 30 % sur les examens, procédures et chirurgies jusqu'à la fin du mois d'octobre.

La mammographie et les consultations demeurent gratuites pendant cette période. « On aurait voulu que ce soit plus que cela, mais je pense que nous sommes en train de voir avec l'ambassadrice de l'Égypte comment faire pour qu'il y ait une meilleure prise en charge et qu'il puisse être à long terme », a souligné la ministre de la Promotion de la femme.

La clinique dispose d'un service d'oncologie qui prend le relais dès qu'un diagnostic de cancer est posé. « Nous faisons le diagnostic à partir de la mammographie et de l'échographie, puis nous orientons les patients vers l'oncologue, qui poursuit la prise en charge », a expliqué un responsable de l'établissement.

Le gouvernement congolais, a rappelé la ministre, est à pied d'oeuvre pour doter le pays d'infrastructures adaptées contre cette maladie. Il a lancé un message à l'endroit des femmes qui ne devraient pas attendre l'apparition des symptômes avant de se faire examiner. « Se faire dépister c'est prendre soin de soi, c'est protéger sa vie et préserver l'avenir de sa famille. N'oublions pas aussi que le cancer du sein ne touche pas que la femme, mais l'homme aussi », a souligné, au nom du gouvernement, la ministre en charge de la Promotion de la femme.

L'ambassadrice d'Égypte a promis son soutien et de sa contribution à long terme, tout comme son engagement contre le cancer du sein au Congo.