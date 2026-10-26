Sénégal: L'épargne, un levier de lutte contre la pauvreté

L'Association professionnelle des institutions de microfinance (APIM) et la Direction de la Microfinance et de l'Inclusion financière ont organisé conjointement, ce dimanche 25 octobre, une randonnée pédestre. L'activité a été l'occasion pour le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, de rappeler l'importance de l'épargne dans la lutte contre la pauvreté et le financement du développement.

Organisée en prélude à la Journée internationale de l'épargne, prévue le 31 octobre, la randonnée organisée par les acteurs de la microfinance a servi de prétexte pour revenir sur la lutte contre la pauvreté en protégeant les ménages contre les chocs économiques et en finançant davantage le développement. Selon eux, il faut faire de l'épargne un levier d'inclusion financière. Selon le ministre, Dr Alioune Dione, cette initiative vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'épargne en conformité avec les orientations de la politique d'inclusion financière enclenchée par les pouvoirs publics.

Le ministre a par ailleurs fait part de sa volonté de voir renforcée l'éducation financière des ménages pour leur permettre de mieux rentabiliser leurs ressources, de mieux anticiper les dépenses urgentes et de faire face aux événements imprévus. « On ne peut pas promouvoir le développement s'il n'y a pas d'épargne », a soutenu le ministre.

Revenant sur le thème de cette édition annuelle, « Épargner aujourd'hui pour sécuriser demain : l'épargne au coeur de l'inclusion financière et de la résilience économique », Dr Alioune Dione a estimé que cette démarche permet de réduire la vulnérabilité des ménages et de lutter contre la pauvreté.

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Toujours selon lui, pour de nombreuses organisations de l'économie sociale et solidaire, les difficultés ne relèvent pas uniquement de l'accès aux financements, mais également d'un déficit d'éducation financière. Il a par ailleurs souligné que l'épargne constitue déjà une pratique ancrée dans les habitudes des populations, à travers notamment les tontines et les associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC).