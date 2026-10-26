Sénégal: Lycée scientifique d'excellence de Diourbel - 60 nouveaux pensionnaires enrôlés

Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel (Lsed) a reçu et installé, le samedi 24 octobre 2026, 60 nouveaux pensionnaires constituant la 11e promotion dudit établissement. L'objectif réaffirmé de l'Inspecteur d'académie est clair : réaliser au baccalauréat le carton plein en termes de mentions Bien et Très bien.

DIOURBEL - Soixante nouveaux élèves admis en classe de Seconde au Lycée scientifique d'excellence de Diourbel, ont été officiellement installés samedi au titre de l'année scolaire 2026-2027, lors d'une cérémonie présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop. L'Inspecteur d'académie (Ia), Aboubacry Sadikh Niang, a saisi l'occasion pour exprimer sa satisfaction concernant l'offre pédagogique dans cet établissement dont les orientations, dit-il, contribuer à la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », notamment en matière de formation d'un capital humain de qualité dans les sciences, les mathématiques, le numérique et l'Intelligence artificielle (Ia). M. Niang a indiqué que l'objectif est désormais d'atteindre 100% de taux de réussite au baccalauréat dès le premier tour, avec des mentions Bien et Très bien pour tous les candidats.

Cette nouvelle cohorte compose la 11e promotion admis en classe de seconde S1-S2 à l'issue du concours national de l'année 2026. « Depuis deux ans, les élèves de cette école d'excellence passent au premier tour avec 100% de mentions. Je veux qu'à partir de cette année, non seulement que ce cap soit maintenu, mais qu'on n'ait pas parmi vous des bacheliers avec une mention Assez-Bien. C'est ce que je veux et je sais que vous avez les capacités pour pouvoir le faire », a indiqué l'Inspecteur d'académie (Ia).

Il a également précisé que le ministère de l'Éducation nationale a pris l'engagement d'accompagner le lycée scientifique de Diourbel à travers le renforcement du personnel pédagogique avec le recrutement de 5 nouveaux professeurs par appel à candidature et l'amélioration des conditions de vie (hébergement, restauration et activités récréatives) pour faciliter l'atteinte des objectifs.

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Le président du gouvernement scolaire de l'établissement, Papa Adama Sarr, en a profité pour exhorter les nouveaux pensionnaires à persévérer dans le culte de l'excellence afin de maintenir haut le flambeau de cette structure d'excellence.

Construit à Diourbel et inauguré en décembre 2016, le lycée scientifique a la particularité de recevoir des élèves réputés être excellents notamment dans les sciences. Cet établissement secondaire réservé aux scientifiques reçoit chaque année 60 élèves du Sénégal par voie de concours. Ces derniers doivent être âgé de 17 ans au moins et obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 15/20 dans les classes de 4e et 3e et dans les disciplines scientifiques : Mathématiques, Physique-chimie (Pc) et Sciences de la vie et de la terre (Svt).