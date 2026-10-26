Cote d'Ivoire: Amélioration de la gouvernance mondiale - Les recommandations du Forum 2026 de la Chine

Plusieurs experts venus de divers horizons ont pris part au Forum 2026 sur la gouvernance mondiale, qui s'est tenu du 23 au 25 octobre dans la ville de Xiong'An, dans le District de Hebei. À l'issue des travaux, ces participants ont formulé une dizaine de recommandations, rendues publiques par le président de l'Institut chinois des affaires étrangères, Wu Ken. C'était lors de la conférence de presse de clôture, le 25 octobre, au centre international de conférences.

Les experts ont, entre autres, appelé à défendre une vision de la gouvernance mondiale fondée sur des consultations approfondies, une contribution conjointe et des avantages partagés. Ils ont également préconisé de promouvoir des innovations conceptuelles, institutionnelles et pratiques en matière de gouvernance mondiale.

Ils ont aussi souhaité le respect des normes fondamentales régissant les relations internationales, notamment l'égalité souveraine, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends.

Ils ont également suggéré de faire progresser la réforme systémique des Nations unies, en maintenant une approche pilotée par les États membres et en poursuivant, de manière équilibrée, un développement coordonné autour des trois piliers que sont la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme.

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Dans cette même dynamique d'amélioration du fonctionnement de l'Onu, ils ont proposé de renforcer les garanties financières destinées à soutenir ses opérations. Cela passe nécessairement par le versement intégral des contributions dues par les États membres.

Les recommandations ont également porté sur la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. À cet effet, les experts ont appelé au respect et à la sauvegarde des droits et des intérêts légitimes de tous les pays en matière de développement.

Ils n'ont pas manqué d'aborder la problématique du changement climatique. « Les obligations découlant de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de son Accord de Paris doivent être pleinement et efficacement respectées. Le principe des responsabilités communes mais différenciées doit être honoré. Les pays développés doivent honorer leurs engagements en matière de financement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités », ont-ils vivement recommandé.

Dans le domaine technologique, les experts ont souligné l'importance de réduire la fracture numérique et de s'opposer aux monopoles. Ils ont, par conséquent, préconisé le renforcement des capacités des pays en développement ainsi que l'élaboration conjointe de règles internationales relatives à l'intelligence artificielle.

Envoyé spécial à Xiong'An en Chine