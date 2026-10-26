Cote d'Ivoire: Editorial d'Adama Koné/Développement - L'indicateur « Ouattara »

En Côte d'Ivoire, le développement a désormais un nom, une mesure et un référentiel. Après Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara s'impose comme une figure de référence dans la transformation du pays. Il a hissé la Côte d'Ivoire à un niveau de développement remarquable.

Les routes, les autoroutes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, le déblocage des salaires, la gouvernance sont, entre autres, autant d'acquis qui font qu'il entre dans l'histoire du développement du pays. Son action est désormais un indicateur de performance en Côte d'Ivoire.

Il est des héritages qui traversent le temps et des œuvres qui redessinent durablement le destin d'une nation. En Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny demeure la figure tutélaire de la construction de l'État, de la stabilité et des grandes ambitions nationales.

Plusieurs décennies après lui, Alassane Ouattara s'inscrit, à sa manière, dans cette lignée des dirigeants qui ont marqué l'évolution du pays. Par l'ampleur des transformations engagées sous sa présidence, il contribue à redéfinir les attentes des Ivoiriens en matière de développement.

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Routes, autoroutes, ponts, échangeurs, métro, écoles, universités, hôpitaux : le paysage ivoirien s'est progressivement transformé. Des infrastructures qui rapprochent les territoires, facilitent les échanges, améliorent la mobilité et accompagnent la dynamique économique. Des équipements qui témoignent d'une volonté de modernisation et traduisent, dans le béton et l'acier, une certaine conception du progrès.

Mais l'action d'un dirigeant ne se résume pas à ce qui se construit. Mais elle s'apprécie également à travers les réformes qui modifient la vie des citoyens, les décisions qui restaurent la confiance et les mesures qui renforcent le fonctionnement de l'État.

À cet égard, des exemples sont aussi à noter. Le déblocage des salaires des fonctionnaires, qui a eu lieu en 2014 après plusieurs décennies de stagnation, demeure un marqueur important de la politique sociale engagée sous Alassane Ouattara. Le relèvement du Smig à 75 000 FCfa ne saurait être passé sous silence. De même, les réformes économiques, la modernisation de l'administration et les efforts de renforcement de la gouvernance participent de l'image d'un pays engagé dans une dynamique de modernisation. Ce n'est pas tout.

La référence « Ouattara » se mesure aussi au pouvoir d'achat des ménages, à la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, la réduction des inégalités, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et à la sécurité des populations. Elle se vérifie dans les campagnes comme dans les villes, dans les quartiers populaires comme dans les zones économiques les plus dynamiques.

Cette trajectoire, avec ses avancées et ses défis, donne à l'action gouvernementale un repère de performance. C'est ici que prend tout son sens, l'indicateur « Ouattara ». L'expression ne désigne pas une vérité absolue. Encore moins un satisfecit définitif. Elle renvoie à un référentiel de compétence qui s'est progressivement imposé dans l'imaginaire collectif.

Elle traduit une idée simple : après une période marquée par d'importantes réalisations en matière d'infrastructures et de modernisation économique, les Ivoiriens sont en droit d'attendre de leurs futurs dirigeants des résultats au moins comparables, sinon supérieurs.

Le Président Alassane Ouattara a placé la barre haut. Il ne s'agit plus seulement de promettre, d'annoncer des projets ou de présenter des ambitions. Il faut démontrer son aptitude à construire, réformer, créer des emplois, améliorer les services publics et à produire des résultats mesurables.

Dans cette perspective, le Chef de l'Etat rejoint, sur le terrain du bilan et de l'héritage, la catégorie des dirigeants pour lesquels l'Histoire convoque une comparaison. Si les premières décennies de l'indépendance ont été fortement marquées par l'oeuvre d'Houphouët-Boigny, le Président actuel est devenu, aujourd'hui, l'un des repères à partir desquels l'opinion peut évaluer les ambitions nationales.

Les contextes sont différents, les défis évoluent, mais une constante demeure : chaque génération politique est jugée à l'aune de ce qu'elle apporte au pays. Les futurs dirigeants ivoiriens ne pourront pas se contenter de revendiquer la continuité ou de dénoncer les insuffisances d'un régime. Ils ont une obligation de résultat.

La population ivoirienne a désormais un repère, l'indice « Ouattara ». Ses yeux (du peuple) sont ouverts, comme on le dirait au quartier. Faire mieux n'est pas exclusivement construire des infrastructures. Cela peut vouloir dire construire autrement, entretenir durablement les équipements existants, accélérer l'industrialisation, transformer davantage les matières premières, offrir une formation mieux adaptée aux besoins de l'économie.

Au fond, l'indicateur « Ouattara » pose une question essentielle à la Côte d'Ivoire : que faire des progrès accomplis et comment les convertir en une nouvelle ambition collective ? Alassane Ouattara aura contribué à fixer un nouveau seuil d'exigence en matière de développement. Et il n'a d'ailleurs pas fini.

À ceux qui aspirent à lui succéder revient désormais la responsabilité de démontrer qu'ils peuvent dépasser ce seuil. Car la sagesse du développement veut que la génération suivante accomplisse davantage au bénéfice de la nation.

En définitive, l'indicateur « Ouattara » n'est pas un plafond qui enferme l'avenir ivoirien dans la comparaison avec un homme. C'est un référentiel, un appel à l'exigence et une invitation à poursuivre la marche du progrès. C'est un appel à l'émulation.