Cote d'Ivoire: Médecine intelligente - La télésurveillance métabolique Offline-First débarque au pays

Le suivi des maladies chroniques pourrait bénéficier d'un nouvel outil en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué annonçant la formalisation d'un partenariat dans le cadre du projet ChroniCare West Africa, la solution de télésurveillance métabolique dite « Offline-First », conçue pour fonctionner sans connexion Internet permanente, sera expérimentée auprès de 200 patients, pris en charge gratuitement dans quatre établissements publics.

Il s'agit de l'hôpital général de Port-Bouët, de la Formation sanitaire urbaine à base communautaire (Fsucom) de Yopougon Toits Rouges, de la Protection maternelle et infantile (Pmi) de Sokoura, à Bouaké, et de l'hôpital général de Gagnoa.

Cette initiative entend répondre aux difficultés de suivi des personnes atteintes de maladies chroniques. Le communiqué fait état de 2,6 millions de personnes vivant avec une maladie métabolique en Côte d'Ivoire et indique que 78,7 % des patients chroniques sont perdus de vue. L'accès limité à Internet constitue également un obstacle à la continuité des soins.

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La solution développée par Blâdemy permet d'enregistrer localement les données médicales, puis de les transmettre automatiquement dès que la connexion est rétablie. Deux appareils, un glucomètre et un tensiomètre, doivent contribuer au suivi du diabète, de l'hypertension, de la goutte et des troubles du rythme cardiaque.

L'outil prévoit également des instructions vocales en langues locales, notamment en dioula et en baoulé, afin de faciliter son utilisation par les patients. L'objectif est de favoriser un suivi régulier et de permettre aux équipes médicales d'intervenir plus rapidement en cas de besoin.

La validation médicale du dispositif est, précise la note, assurée par SunWaves-MedTech, qui apporte son expertise dans l'élaboration et le contrôle des protocoles de suivi. Le professeur Alexandre Mebazaa, spécialiste en médecine cardiovasculaire, contribue à cet encadrement scientifique.

Le projet est conduit sous la gouvernance du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles (Pnlmm/Pmnt). À l'issue de cette phase pilote, une extension à 1500 patients sur 18 mois est envisagée.

Les promoteurs visent un taux de suivi régulier de 80 %, contre 38 % dans le dispositif habituel, ainsi qu'une réduction de 30 % des passages aux urgences.