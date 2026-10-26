Cote d'Ivoire: PASEC 2024 - Le pays améliore les performances de ses élèves en lecture et en mathématiques

Les résultats de l'évaluation PASEC 2024 révèlent une progression des acquis scolaires en Côte d'Ivoire. Entre 2019 et 2024, la proportion d'élèves en fin de cycle primaire ayant atteint le seuil minimal de compétences a augmenté de 5,6 points en lecture et de 5,8 points en mathématiques. Une évolution encourageante pour le système éducatif ivoirien, qui entend consolider ces acquis et inscrire les réformes engagées dans la durée.

La Côte d'Ivoire renoue avec une dynamique positive en matière d'apprentissage au primaire. Rendus publics le 22 octobre 2026 à Dakar, au Sénégal, les résultats de l'évaluation du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC 2024) mettent en évidence des progrès dans les performances des élèves ivoiriens, aussi bien en lecture qu'en mathématiques.

Cette évolution intervient après des résultats jugés décevants lors des éditions de 2014 et de 2019. Elle retient d'autant plus l'attention que, selon la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), les acquis des élèves en fin de primaire connaissent, en moyenne, une tendance à la baisse dans les pays évalués.

Des progrès significatifs en lecture et en mathématiques

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En lecture, la proportion des élèves ivoiriens ayant atteint le seuil minimal de compétences est passée de 40,4 % en 2019 à 46 % en 2024, soit une progression de 5,6 points de pourcentage.

La tendance est similaire en mathématiques. La part des élèves ayant atteint le seuil minimal est passée de 17,2 % à 23 % sur la même période, enregistrant ainsi un gain de 5,8 points.

Au-delà de ces résultats globaux, la répartition des élèves selon les niveaux de compétence confirme cette amélioration.

En lecture, la proportion d'élèves se situant au niveau 1 ou en dessous a reculé de 35,3 % en 2019 à 25 % en 2024. Dans le même temps, la part des élèves atteignant le niveau 3 est passée de 18,4 % à 25 %. Le niveau 4, quant à lui, demeure relativement stable, passant de 22 % à 21 %.

En mathématiques, la proportion d'élèves situés sous le niveau 1 a diminué, passant de 42,1 % à 33 %. Parallèlement, la part des élèves atteignant le niveau le plus élevé a plus que triplé, passant de 2,6 % en 2019 à 8 % en 2024.

Ces données traduisent une amélioration des acquis, même si les résultats montrent que des efforts restent nécessaires, notamment pour renforcer les compétences fondamentales en mathématiques.

Les réformes éducatives au cœur de la dynamique

Ces progrès sont présentés comme le résultat des réformes, des projets et des actions engagés par le Gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (MENAET).

Ils reposent également sur la mobilisation des enseignants, des encadreurs pédagogiques, des personnels administratifs, des communautés éducatives et des partenaires techniques et financiers. Cette dynamique s'inscrit dans les orientations impulsées par le président de la République, Alassane Ouattara.

Parmi les initiatives structurantes figure la mise en oeuvre des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (EGENA), dont les conclusions ont été adoptées en juillet 2024 sous l'impulsion de la professeure Mariatou Koné.

Ces travaux ont défini 42 leviers d'action portant notamment sur les apprentissages, les programmes scolaires, la profession enseignante et la digitalisation du système éducatif. L'objectif est de renforcer la qualité de l'enseignement et d'améliorer durablement les performances des élèves.

Les résultats du PASEC 2024 constituent ainsi un indicateur encourageant pour les réformes engagées, même si leur contribution respective devra être appréciée à la lumière d'analyses complémentaires.

Depuis janvier 2026, le ministère est dirigé par M. Koffi N'Guessan, qui entend inscrire cette dynamique dans la durée. Le défi consiste désormais à préserver les progrès enregistrés, tout en poursuivant les efforts nécessaires pour améliorer les apprentissages dans l'ensemble des écoles du pays.

L'enjeu est notamment de réduire davantage la proportion d'élèves qui ne maîtrisent pas encore les compétences minimales, particulièrement en mathématiques, et de permettre à un plus grand nombre d'enfants d'accéder aux niveaux de compétence les plus élevés.

Le PASEC, piloté par la CONFEMEN, évalue les acquis des élèves en lecture et en mathématiques dans plusieurs pays africains. Son édition 2024 a couvert 16 pays. Grâce à une échelle commune de compétences, ce programme permet de comparer les performances des systèmes éducatifs entre les pays et d'une édition à l'autre.

Pour la Côte d'Ivoire, les résultats de 2024 marquent une évolution favorable après les difficultés relevées lors des précédentes évaluations. La prochaine étape sera de transformer ces avancées en acquis durables, afin que les progrès observés se traduisent concrètement par une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux chez les élèves ivoiriens.