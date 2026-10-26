Togo: Soins gratuits à Dapaong

Consultations, dépistages, vaccinations : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) organise à Dapaong une foire des services sociaux et sanitaires gratuits.

Les habitants peuvent y consulter un ophtalmologue ou un dentiste et se faire dépister pour le VIH, les hépatites virales, le diabète, l'hypertension ou le cancer du sein. Les femmes enceintes bénéficient de consultations prénatales et d'échographies, tandis que les enfants peuvent être vaccinés.

Une garderie mobile accueille les plus petits. Des collectes de sang sont organisées sur place, de même que des séances de sensibilisation aux violences basées sur le genre et aux risques de la migration irrégulière.

L'initiative vise d'abord les populations rurales, qui ont souvent du mal à accéder aux soins.