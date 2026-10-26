Togo: Soins gratuits à Dapaong

26 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Consultations, dépistages, vaccinations : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) organise à Dapaong une foire des services sociaux et sanitaires gratuits.

Les habitants peuvent y consulter un ophtalmologue ou un dentiste et se faire dépister pour le VIH, les hépatites virales, le diabète, l'hypertension ou le cancer du sein. Les femmes enceintes bénéficient de consultations prénatales et d'échographies, tandis que les enfants peuvent être vaccinés.

Une garderie mobile accueille les plus petits. Des collectes de sang sont organisées sur place, de même que des séances de sensibilisation aux violences basées sur le genre et aux risques de la migration irrégulière.

L'initiative vise d'abord les populations rurales, qui ont souvent du mal à accéder aux soins.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.