Togo: La douane est le premier rempart contre le blanchiment et les trafics

L'Office togolais des recettes (OTR) entend amplifier ses actions dans la lutte contre le blanchiment et les trafics.

Pour Essossolim Abidé Boyodi, cheffe de la section veille à la division des opérations de la zone franche, ce combat commence en amont, par la répression des infractions qui génèrent des revenus illicites : contrebande, trafic de drogue et d'armes, contrefaçon, atteintes à l'environnement ou circulation de marchandises prohibées.

La douane dispose de nombreux outils : enregistrement des déclarations, vérification de l'identité des voyageurs, contrôle des sommes transportées et examen des documents commerciaux. S'y ajoutent des inspections physiques des personnes, des marchandises et des véhicules, ainsi que des contrôles en entreprise pour repérer d'éventuelles incohérences financières.

Le renseignement et l'analyse des risques permettent par ailleurs de cibler les opérations sensibles. Les anomalies détectées sont signalées aux organismes chargés de la lutte contre le blanchiment.

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L'OTR invite les voyageurs à respecter la réglementation des changes, à faire des déclarations exactes, à conserver leurs justificatifs et à refuser de transporter des fonds dont ils ignorent l'origine. Les opérateurs économiques doivent, eux, respecter leurs obligations douanières et les règles de rapatriement des capitaux, et être en mesure de justifier leurs opérations.