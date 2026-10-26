Cote d'Ivoire: Air Côte d'Ivoire-Air France - Un accord réciproque sur les vols entre Abidjan et Paris entre en vigueur

26 Octobre 2026
Radio France Internationale
Par Judith Renoult

À compter de ce 25 octobre 2026, un billet acheté via Air Côte d'Ivoire pour un vol entre Abidjan et Paris peut maintenant renvoyer vers un vol Air France, et inversement. C'est le résultat d'un accord signé entre les deux compagnies aériennes.

Air Côte d'Ivoire et Air France sont désormais liées par un partage de code sur la ligne entre Abidjan et Paris : cela signifie qu'un billet vendu par l'une des compagnies pourra correspondre à un vol effectué par l'autre. Ce changement annoncé dans un communiqué le lundi 19 octobre doit permettre plus de flexibilité pour les clients, selon les deux compagnies, notamment dans le choix des horaires.

Depuis son entrée sur la ligne Abidjan-Paris il y a un an, Air Côte d'Ivoire dispose d'une rotation par jour, contre en moyenne deux pour Air France et une pour leur concurrent commun, Corsair. Un déséquilibre critiqué.

Mais en interne, on assure que la mise en place du partage de codes n'a « aucun lien » avec la question.

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Air France actionnaire minoritaire d'Air Côte d'Ivoire

Aujourd'hui, les deux compagnies vantent leur coopération, Air France étant actionnaire à 11 % d'Air Côte d'Ivoire. Les discussions étaient en cours depuis deux ans, mais Air France précise qu'il a fallu du temps pour instaurer les connexions techniques.

Selon Laurent Loukou, directeur général d'Air Côte d'Ivoire, la compagnie avait transporté plus de 13 000 passagers sur la ligne Abidjan-Paris lors de son premier trimestre d'exploitation fin 2025.

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