Afrique: Cybercriminalité - Comment le dernier coup de filet d'Interpol illustre progrès et défis restant

C'est un vaste coup de filet dans le domaine de la cybercriminalité en Afrique : 1 462 arrestations dans 21 pays, avec plus de 10 000 réseaux malveillants visés et près de 66 000 victimes, pour des pertes estimées à plus de 385 millions de dollars. C'est le bilan de Serengeti III mené par Interpol entre juin et août 2026. « L'une des plus grandes opérations de lutte contre la cybercriminalité jamais menées en Afrique », affirme l'organisation dans un communiqué publié le 22 octobre et qui évoque trois cas particuliers.

La plus vaste opération concerne l'Ouganda, avec 365 arrestations effectuées dans deux réseaux. Leur spécialité : des arnaques aux investissements en ligne et aux pensions de retraite ciblant principalement le continent asiatique. Un signe que cette criminalité transfrontalière est également transcontinentale et fait fi des barrières linguistiques ou culturelles.

En Angola, ce sont des centres de minage illégaux de cryptomonnaies qui ont été démantelés.

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Puis, Interpol cite un réseau nigérian qui a obtenu frauduleusement l'accès à plus de deux millions d'adresses mails professionnelles. Des chiffres qui montrent à la fois l'ampleur du phénomène et la montée en puissance de la coopération internationale dans le domaine, indique Franck Kié, consultant en cybersécurité.

Selon le fondateur du Cyber Africa Forum, les capacités des cybercriminels sont aujourd'hui démultipliées par l'intelligence artificielle. Il appelle à sensibiliser les plus vulnérables, les plus jeunes et les plus âgés notamment, pour protéger l'ensemble de la société.

« Les cybercriminels sont de plus en plus traqués et arrêtés »

« Quand on voit le nombre de groupes, le montant du préjudice, le nombre de personnes arrêtées, mais surtout le nombre de pays dans lesquels ces personnes étaient et qui sont impliquées, je pense que ça dénote une alerte qu'on essaie déjà de transmettre depuis quelques années sur l'évolution de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur », souligne-t-il au micro de Carol Valade.

« Il ne faut pas oublier aussi qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on peut plus facilement se faire passer pour une autre entité. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que les cas de cybercriminalité sont de plus en plus exposés. Ce qu'on constate aussi avec satisfaction, c'est que les cybercriminels, maintenant, sont de plus en plus recherchés, traqués et arrêtés. D'où la nécessité d'une coopération internationale qui, à travers ce type d'actions, montre qu'elle porte ses fruits. Donc, je pense qu'on va dans une dynamique qui est relativement positive, que ce soit en Afrique francophone ou bien même en Afrique anglophone aussi, car tout le continent est ciblé », conclut-il.