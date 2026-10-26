Ile Maurice: Le sergent Taukoor maintenu en détention jusqu'au 30 octobre

Le sergent de police Gautam Singh Taukoor a comparu devant le tribunal de district de Rose-Hill, ce lundi 26 octobre. La police s'étant opposée à sa remise en liberté sous caution, il a été reconduit au Moka Detention Center, où il restera en détention jusqu'à sa prochaine comparution, prévue le vendredi 30 octobre.

Cette comparution s'inscrit dans le cadre de l'enquête sur le tir qui a grièvement blessé Élodie Thomas, âgée de 27 ans, à Camp-Levieux, le vendredi 9 octobre. La jeune femme se trouvait à bord d'une fourgonnette qui la ramenait de son travail lorsqu'elle a été atteinte par balle.

Le sergent Taukoor fait l'objet de deux accusations provisoires, à savoir «Using Firearm to Intimidate», en vertu de l'article 37(1) de la Firearms Act, et «Involuntary Wounds and Blows by Imprudence», en vertu de l'article 239(1) du Code pénal.

Par ailleurs, le policier a été entendu à trois reprises par l'Independent Police Complaints Commission (IPCC), dont la dernière fois le vendredi 23 octobre. Selon son avocat, Me Vyas Adheen, l'interrogatoire de son client est pratiquement terminé.

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Lors de cette dernière audition, le sergent a contesté certains éléments de la version du chauffeur de la fourgonnette, Rudy Soobrayen, notamment en ce qui concerne les circonstances de l'intervention policière. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes du tir et les responsabilités éventuelles des personnes présentes sur les lieux.

L'enquête de l'IPCC devrait être bouclée d'ici à la fin novembre, avant que le dossier ne soit transmis au Directeur des poursuites publiques (DPP).