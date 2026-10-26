Ile Maurice: Saison des grosses pluies - Les drains sous surveillance

À l'approche de la saison des grosses pluies, une tournée de l'express à travers l'île révèle une situation contrastée. Si certains drains sont propres, d'autres, notamment à Riche-Terre, à l'entrée de Jin Fei, restent obstrués par des déchets.

Sur le terrain, le constat est mitigé. Alors que certains drains sont dégagés, d'autres présentent des signes d'obstruction, à l'image de ceux observés à Riche-Terre. Leur entretien reste pourtant essentiel pour limiter les risques d'inondation. Pour Joanna Bérenger, députée du Fron Militan Progresis, le problème dépasse le simple nettoyage.

«Les drains dans plusieurs régions sont dépassés, bouchés par des déchets et mal entretenus par les autorités», estime-t-elle, dénonçant les responsabilités que se renverraient la Land Drainage Authority et les collectivités locales. Selon elle, la construction de nouveaux drains, qui mobilise des milliards de roupies depuis des années, ne suffit pas à résoudre durablement les inondations. Elle plaide pour une approche globale, tenant compte de la destruction des forêts, de la disparition des zones humides, de la déviation des cours d'eau naturels et de l'imperméabilisation des sols. Elle préconise notamment des bassins de rétention et la préservation des espaces naturels.

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La députée appelle également au respect de la National Development Strategy et du Masterplan for the Environment 2020-2030. Face au changement climatique, elle réclame des projets adaptés aux risques, le relogement des familles vivant en zones inondables et l'interdiction de construire dans les secteurs à haut risque.

Des responsabilités à clarifier Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, rappelle que le nettoyage des drains relève légalement de la Land Drainage Authority. Son ministère peut néanmoins être sollicité en urgence, avec le déploiement d'équipes de MAURIFacilities.

Concernant les zones humides, il précise que le dossier relève du Ramsar Committee, placé sous la responsabilité du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Les projets soumis à une étude d'impact environnemental (EIA) sont examinés selon les procédures prévues, sous la responsabilité du directeur de l'Environnement, sans ingérence ministérielle dans ses décisions.

Des fonds et un suivi renforcé Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, avait reconnu son insatisfaction quant au rythme du nettoyage lors d'une réunion avec les collectivités locales tenue le 24 septembre dernier. Il avait demandé à la Land Drainage Authority de veiller à la bonne utilisation des fonds alloués aux municipalités et conseils de district. Une équipe dédiée a été mise en place pour assurer le suivi des opérations et produire des rapports mensuels. Les zones particulièrement exposées, dont la rue La Poudrière, à Port-Louis, seront prioritaires.

En 2025, Rs 250 millions avaient été allouées au nettoyage, mais les collectivités n'avaient pas utilisé cette enveloppe. Cette année, une première tranche de Rs 150 millions a été déboursée. Des fonds supplémentaires pourront être demandés selon les besoins.

Reste à savoir si ces mesures seront concrètement visibles avant les prochaines pluies torrentielles.