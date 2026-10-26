Ile Maurice: Xavier-Luc Duval rappelle les chiffres à l'ancienne ministre de l'Éducation

26 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval, a réagi aux déclarations de l'ancienne ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, lors de la conférence de presse du MSM, ce lundi 26 octobre. Dans une réponse adressée à cette dernière sur Facebook, il a tenu à «rétablir quelques vérités» concernant la réforme éducative et, plus particulièrement, l'Extended Programme.

Xavier-Luc Duval rappelle que le Nine-Year Schooling avait été annoncé en 2015, alors qu'il faisait encore partie du gouvernement. Selon lui, le Conseil des ministres de l'époque avait accordé sa confiance à Leela Devi Dookun-Luchoomun. Il estime toutefois que l'Extended Programme a été mal conçu et mis en oeuvre sous la responsabilité de cette dernière à partir de 2018, soit deux ans après son départ du gouvernement.

Pour appuyer ses critiques, le leader du PMSD cite les taux d'échec à l'Extended Programme, qui auraient atteint 96 % en 2022, 91 % en 2023, 92 % en 2024 et 95 % en 2025. «Les chiffres sont implacables !», affirme-t-il.

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Xavier-Luc Duval souligne également que, durant son mandat de leader de l'opposition, il avait posé cinq Private Notice Questions sur l'éducation, dont deux consacrées à l'Extended Programme, deux à la gestion de l'University of Technology, Mauritius (UTM) et une au traitement réservé aux établissements scolaires subventionnés (Grant-Aided Schools).

«Voilà qui devrait remettre les pendules à l'heure», lance-t-il, tout en réaffirmant que la réforme de l'éducation demeure l'une des priorités de son parti.

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