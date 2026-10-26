Ile Maurice: Une icône, de multiples histoires d'amour

Certaines histoires ne prennent pas une ride. À Maurice, celle de la Vespa se raconte à travers des scooters soigneusement entretenus, des souvenirs de jeunesse et des passions transmises de génération en génération. Une vingtaine d'amoureux de cette icône italienne se sont retrouvés pour célébrer ses 80 ans hier lors d'une balade qui a fait revivre un pan de l'histoire mauricienne. L'orchestre de la police a ajouté une touche festive à cette célébration, au rythme de mélodies qui ont accompagné les retrouvailles et les échanges entre passionnés.

La Première ministre adjointe, Arianne Navarre-Marie, son époux, Yvon Marie, et le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, étaient aussi de la partie.

Le rendez-vous était donné à la stationservice de Bagatelle, avant de prendre la route vers Port-Louis pour rejoindre le Caudan Waterfront. Entre les modèles vintage, les sourires des passionnés et les notes de musique, cette sortie avait des allures de voyage dans le temps. Certains scooters datent de plusieurs décennies, dont le plus ancien remonte à 1960. Pour leurs propriétaires, les maintenir en état de rouler est déjà une belle victoire. Mais leur valeur ne se mesure pas uniquement à leur âge: chacune de ces machines porte une histoire.

«Il n'y a rien de plus romantique qu'une Vespa»

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Pour Richard Gourel de St-Pern, cette célébration est bien plus qu'une simple balade. Au guidon de sa Vespa Sprint de 150cc datant de 1973, il savoure le plaisir de retrouver d'autres passionnés autour d'une même histoire. «Aujourd'hui est une belle journée. Nous célébrons les 80 ans de la Vespa dans le monde et à Maurice», souligne-t-il. Mais c'est surtout le lien intime qu'il entretient avec cette marque qui rend ce moment particulier.

«Ma femme et moi, nous nous sommes fiancés lors d'une balade à Vespa. Elle nous a accompagnés jusqu'à notre mariage. Il n'y a rien de plus romantique qu'une Vespa», raconte-t-il avec tendresse. Pour lui, le scooter fait partie de leur vie. Sa passion rejoint également son engagement au sein d'un groupe de motards chrétiens. Il évoque notamment le père Henry Souchon, figure associée à l'utilisation de la Vespa par des prêtres et des missionnaires. Au fil des années, ces scooters ont ainsi accompagné bien plus que des déplacements : ils ont aussi été les témoins de rencontres, de vocations et de souvenirs précieux.

Une vie consacrée à la mécanique

Parmi les participants, un ancien mécanicien spécialisé dans les Vespa, Jules Dookhie, aujourd'hui âgé de 81 ans, n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Il a commencé dans le métier en 1963, alors qu'il n'avait que 18 ans. Une grande partie de sa vie s'est ainsi construite autour de ces deux-roues. Avec la satisfaction de celui qui a consacré des années à son métier, il se remémore ce parcours : «J'ai tout fait, j'ai bien travaillé et je suis très content de mon travail.» Sa présence à cette célébration a donné une dimension particulière à l'événement. Derrière les scooters restaurés et les moteurs remis en marche se trouvaient aussi des femmes et des hommes qui ont consacré leur savoir-faire à faire durer cette passion.

Un héritage familial

La Vespa occupe également une place dans l'histoire de la famille Goupille. Louis Goupille raconte que son père, feu JeanMarie Goupille, comptait parmi les premiers vendeurs de la marque à Maurice, dès les années 1960. La célébration a ainsi ravivé le souvenir d'une époque où ces scooters faisaient progressivement leur place sur les routes de l'île. Pour Christophe Le Roux, vice-président de SOS Patrimoine en péril, l'objectif de cette initiative était justement de réunir les passionnés et de mettre en valeur ces témoins roulants du passé. Il remercie ceux qui ont contribué à faire connaître la Vespa à Maurice, parmi lesquels Forges Tardieu, La Fabrique Ronde, Leal et Maison de la Moto.

Présent lors de l'événement, Stefano Zinno, consul d'Italie à Maurice, a salué le succès international de cette marque emblématique. Il a évoqué quelque 20 millions de Vespa vendues dans le monde et s'est réjoui de voir des modèles anciens toujours en circulation. Lui-même a déjà possédé une Vespa. Il a également remercié les organisateurs d'avoir rassemblé ces passionnés autour d'une histoire qui relie l'Italie à Maurice.

Au Caudan Waterfront, l'exposition gratuite a permis au public de découvrir ces scooters vintage. Pour les uns, les Vespa rappellent la jeunesse ; pour les autres, elles évoquent une histoire d'amour, un souvenir familial ou une époque révolue. À 80 ans, cette icône continue de rassembler des générations différentes. Et si les modèles exposés ont témoigné du temps qui passe, l'enthousiasme de leurs propriétaires a rappelé une chose : certaines passions, elles, ne vieillissent pas.