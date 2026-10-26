Ile Maurice: Un infirmier agressé par un proche d'une patiente aux urgences

Un infirmier de 36 ans a été agressé dans l'exercice de ses fonctions, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. Alors qu'il s'occupait d'une patiente au service des urgences, un homme se présentant comme un proche de cette dernière aurait fait irruption dans la salle de consultation avant de s'en prendre verbalement, puis physiquement à lui. L'infirmier a été blessé au visage et ses vêtements ont été déchirés. Une plainte pour agression ayant entraîné un saignement sur un fonctionnaire a été enregistrée auprès de la police.

Les faits se seraient produits aux alentours de 2 h 45, dimanche. Selon l'infirmier, il se trouvait dans la salle no 13 du service des urgences, où il procédait à la vérification des signes vitaux d'une patiente de 28 ans, domiciliée à Bambous, avant l'arrivée du médecin chargé de l'examiner. C'est à ce moment qu'un individu, dont l'identité n'a pas été précisée, serait entré dans la salle. Se présentant comme un membre de la famille de la patiente, il aurait commencé à proférer des injures à l'encontre de l'infirmier. Ce dernier lui aurait alors demandé de quitter la salle et de patienter à l'extérieur afin de permettre la poursuite des soins.

La patiente a ensuite été examinée par un médecin, qui a décidé de l'orienter vers le service d'oto-rhinolaryngologie (ORL) pour une prise en charge appropriée. Toutefois, alors que l'infirmier quittait la salle no 13 pour se rendre dans la salle no 2, il aurait de nouveau croisé l'individu. Selon sa version des faits, celui-ci se serait une nouvelle fois emporté contre lui. L'infirmier aurait tenté de l'apaiser en lui demandant de garder son calme.

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Mais la situation aurait rapidement dégénéré. L'homme l'aurait brusquement saisi par son tee-shirt, qu'il aurait déchiré, avant de lui asséner un coup de poing sur la joue gauche. Sous la violence du coup, l'infirmier a été blessé aux lèvres. Il s'est également plaint de douleurs à la joue gauche. L'agression présumée a été signalée à la police. Une plainte a été enregistrée pour Assault Causing Effusion of Blood (agression ayant entraîné un saignement) sur un fonctionnaire.