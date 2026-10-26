Ile Maurice: Cyclisme - Ormiston surprend les Érythréens, Mayer 11e

Annoncés comme les grands favoris de la course en ligne, les Érythréens ont été piégés par le Sud-Africain Callum Ormiston, vainqueur en solitaire, hier à Kisumu au Kenya. Alexandre Mayer a signé la meilleure performance mauricienne en terminant à la 11e place.

Les Érythréens semblaient avoir toutes les cartes en main, mais c'est finalement Callum Ormiston qui a eu le dernier mot. Le Sud-Africain a remporté, hier au Kenya, la course en ligne des Championnats d'Afrique grâce à une attaque parfaitement calculée, qui a pris de court les coureurs érythréens pourtant en surnombre dans le groupe de tête.

Alors que trois représentants de l'Érythrée étaient encore aux avant-postes, Ormiston a choisi le moment opportun pour passer à l'offensive, en plaçant son accélération dans une descente. Une décision payante pour le Sud-Africain, qui a progressivement creusé l'écart avant de filer vers la victoire en solitaire (3h44:02, moy : 40,976 km/h).

Derrière lui, le Marocain Driss El Alouani a décroché la médaille d'argent à 20 secondes, tandis que l'Érythréen Hebron Berhane a dû se contenter du bronze, à 34 secondes du vainqueur.

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Cette issue est d'autant plus surprenante que l'on s'attendait à une nouvelle démonstration érythréenne, dans la continuité de la domination affichée l'an dernier. Fidèles à leur réputation, les coureurs de ce pays ont d'ailleurs pris le contrôle de la course après les premiers mouvements. Sous leur impulsion, le rythme soutenu a progressivement provoqué l'écrémage du groupe principal.

Dans ce contexte compliqué, les Mauriciens Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond ont résisté aussi longtemps que possible avant de céder face à l'intensité de la course. Mayer a néanmoins réussi à tirer son épingle du jeu en prenant la 11e place, à 1 minute et 48 secondes de Callum Ormiston. De Comarmond a, lui, franchi la ligne en 22e position, à 4 minutes et 40 secondes.

Les autres représentants mauriciens ont connu une journée plus difficile. Daniel Yon Hin a terminé hors délai, tandis que Toréa Célestin et Jérémy Raboude ont fait partie des 45 coureurs qui n'ont pas rallié l'arrivée. Ils n'ont été d'ailleurs que 37 à boucler la distance dans les délais.

À noter que la distance initialement prévue de 175 kilomètres a été ramenée à 153 en raison de la forte chaleur qui régnait hier dans la ville de Kisumu.

C'est ainsi que se termine cette édition 2026 des championnats d'Afrique. La sélection mauricienne rentre avec 5 médailles dans son escarcelle, soit deux d'or et trois d'argent.