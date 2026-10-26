Ile Maurice: L'UoM et l'OUM mobilisent le public autour du dépistage

La prévention et le dépistage étaient au coeur de la deuxième édition du Health & Wellness Event, organisé conjointement par l'université de Maurice (UoM) et l'Open University of Mauritius (OUM), hier, lundi 26 octobre, de 9 heures à 15 heures. Accueillie sur le campus universitaire de Réduit, cette initiative visait à sensibiliser les étudiants, les employés et les habitants des régions avoisinantes à l'importance de la santé et du bien-être.

Plusieurs services gratuits étaient proposés au public, notamment le don de sang, des consultations bucco-dentaires et des dépistages de maladies non transmissibles. Les participants pouvaient ainsi faire vérifier leur glycémie, leur tension artérielle, leur poids et leur taille, ainsi que bénéficier de contrôles liés aux maladies cardiaques. Des tests de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, du VIH et des examens de la vue figuraient également au programme. Un espace consacré à l'Ayurveda permettait, par ailleurs, de découvrir cette approche traditionnelle de la santé.

Soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, l'événement a bénéficié de la collaboration de plusieurs institutions partenaires, dont la Higher Education Commission, le Mauritius Institute of Education, la National Agency for Drug Control, le National Blood Transfusion Service et les services de prévention des maladies non transmissibles et de promotion de la santé du ministère de la Santé et du bien-être.

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Pour Dinesh Surroop, directeur général de l'OUM, cette initiative dépasse le cadre d'une simple activité institutionnelle. Il a souligné que la réussite académique ne repose pas uniquement sur les qualifications, la recherche et l'employabilité, mais également sur la santé physique, la résilience émotionnelle et le soutien social. Il a aussi insisté sur l'importance du bien-être mental des étudiants, confrontés à des pressions académiques, financières et familiales. Selon lui, les universités ont une responsabilité qui s'étend au-delà des salles de classe et doivent contribuer activement au bien-être de la société.

Le professeur Kavi Kumar Khedo, vice-chancelier de l'UoM, a rappelé que la première édition, organisée le 27 octobre 2025, avait permis de jeter les bases d'une collaboration appelée à se poursuivre. Il a mis en avant le rôle des universités dans la promotion d'une communauté plus saine et l'importance de développer l'empathie et l'engagement citoyen chez les étudiants.

De son côté, Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et de la recherche, a souligné l'importance de la prévention face aux maladies non transmissibles. Il a notamment évoqué un rapport publié en octobre 2026 par l'Organisation mondiale de la santé selon lequel 74 % des décès enregistrés en 2023 étaient attribués à ces maladies. Il a appelé à renforcer la collaboration entre les institutions académiques, les organismes publics et le secteur privé.