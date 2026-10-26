Sénégal: Cadre de vie et forêts classées - Aliou Gori Diouf annonce d'importants aménagements

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique va aménager de nombreux espaces verts, "végétaliser" les villes, réhabiliter les forêts classées en train de se dégrader et renforcer les moyens de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), a appris l'APS du ministre Aliou Gori Diouf.

"La dégradation du cadre de vie de nos villes, à Dakar notamment, est une préoccupation majeure de notre ministère", a assuré M. Diouf dans une interview accordée à l'APS.

Interrogé sur l'insuffisance d'espaces verts dans les villes, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique promet que des aménagements seront effectués pour les rendre "plus accueillantes, vivantes, vertes, propres et vraiment agréables à vivre".

"L'aménagement d'espaces verts dans les villes n'est pas seulement une question environnementale. C'est en même temps une question de santé publique, de bien-être et de dignité humaine", a souligné le docteur en géographie, chercheur et formateur nommé à la tête de ce ministère depuis le remaniement gouvernemental du 1er juin dernier.

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À Dakar, plusieurs endroits ont été aménagés et embellis à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre prochains, à l'initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et de sa direction chargée du cadre de vie, a signalé Aliou Gori Diouf.

"Plusieurs sites de Dakar ont été complètement transformés par la direction générale du cadre de vie. Nous voulons rester sur cette lancée. Après les JOJ, nous allons continuer à embellir notre cadre de vie", a assuré M. Diouf.

D'après lui, le ministère est en train de s'atteler à la "végétalisation urbaine" et à la restauration des espaces naturels dégradés.

"Nous voulons renforcer la végétalisation de nos villes et aménager davantage d'espaces", a-t-il insisté, signalant, par ailleurs, que "plusieurs forêts classées de la région de Dakar sont dans un état de dégradation tellement avancé que beaucoup de Dakarois ignorent leur existence".

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique s'attèle à la sauvegarde de ce patrimoine forestier, selon Aliou Gori Diouf.

La direction chargée des eaux et forêts, des chasses et de la conservation des sols est associée à cette initiative.

D'après lui, le ministère s'inspire de l'expérience de la ville colombienne de Medellín pour "végétaliser" Dakar et les autres villes du pays.

Medellín a réussi, mieux que de nombreuses villes, à faire baisser sa température à l'aide des espaces verts, selon M. Diouf. "Ce serait extrêmement important, comme l'a fait Medellín, de réduire de deux degrés la température de Dakar, où il fait très chaud", a-t-il souligné.

Selon lui, la gestion des déchets est l'une des préoccupations majeures du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

C'est la raison pour laquelle le département ministériel va renforcer les capacités de la Société nationale de gestion intégrée des déchets. "Nous comptons [...] renforcer les moyens de la SONAGED", a-t-il assuré, promettant d'améliorer en même temps les conditions de travail des employés de cette société nationale.