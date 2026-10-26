Sénégal: La CNDH alerte sur les violences dans les mouvements sportifs

Dakar — La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Amsatou Sow Sidibé, a alerté lundi, à Dakar, sur la recrudescence des violences dans les mouvements sportifs, appelant à renforcer l'éducation des jeunes aux droits humains et à la citoyenneté.

"Aucune passion sportive ne saurait justifier qu'on ôte la vie à quelqu'un, qu'on blesse un citoyen ou qu'on vandalise les biens d'un honnête travailleur", a-t-elle déclaré à l'ouverture d'un séminaire tripartite réunissant la CNDH, l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) et IMPACT, une plateforme modulaire de gestion scolaire.

La rencontre, organisée avec l'appui du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), vise à définir une feuille de route opérationnelle pour la mise en oeuvre d'une convention tripartite signée le 21 septembre 2026. Elle porte sur le thème "Jeunesse, Sport, Droits humains et Citoyenneté : transformer les engagements en actions".

Selon Amsatou Sow Sidibé, le sport doit être un levier d'inclusion, de cohésion sociale et de prévention des violences, notamment à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

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Le représentant régional du HCDH, Robert Kotchani, a également insisté sur la nécessité de prévenir les violences, les discriminations et les violences basées sur le genre dans les espaces sportifs, plaidant pour des mécanismes de signalement et une meilleure prise en charge des victimes.

Le vice-président de l'ONCAV, Pape Momar Lo, a pour sa part mis en avant le rôle du championnat populaire "Navétanes" dans l'encadrement de la jeunesse et la promotion de la citoyenneté.

L'initiateur de la plateforme IMPACT, Mamadou Sy Tounkara, a indiqué que son mouvement compte plus de 8 900 associations et 300 000 licenciés, un réseau qu'il considère comme un levier important pour sensibiliser les jeunes aux droits humains et prévenir les violences.

La CNDH est notamment accréditée pour les JOJ Dakar 2026, avec douze agents sélectionnés comme volontaires au sein du mécanisme de gestion des plaintes du comité d'organisation de ces Jeux.