Sénégal: Un guide religieux sénégalais en messager de 'la diplomatie spirituelle' en Indonésie

Dakar — Le responsable de la Fédération "Liwahoul Hamdi International", le guide religieux Cheikh Baba Diallo, déclare avoir scellé avec le ministère indonésien des Affaires étrangères, "un partenariat axé sur la diplomatie spirituelle, la coopération économique et le développement social".

Cheikh Baba Diallo, également président du mouvement "Solution bay spirituality" (SBS) conduisant une délégation comprenant des personnalités religieuses et des représentants de communautés musulmanes du Sénégal, de la Gambie et de la France, vient d'achever récemment une visite officielle dans la capitale indonésienne, rapporte un communiqué transmis à l'APS, lundi.

"Cette mission auprès des plus hautes autorités indonésiennes marque une étape décisive dans le rapprochement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est", indique le communiqué, en rapportant que lors de son séjour, Cheikh Baba Diallo a été reçu en audience par le ministre indonésien des Affaires étrangères, Muhammad Anis Matta.

Il a défendu, à cette occasion, "une vision axée sur la formation d'un capital humain vertueux et éthique, condition indispensable à tout progrès durable".

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Selon la même source, les échanges ont débouché sur "de fortes intentions d'investissements du gouvernement et du secteur privé indonésiens au Sénégal".

Les financements escomptés ciblent en priorité les secteurs tels que l'éducation et de la formation, la santé et le soutien social, l'action culturelle et le développement communautaire, ainsi que la promotion d'un islam de paix et d'ouverture.

La délégation conduite par Cheikh Baba Diallo a aussi échangé, avec ses interlocuteurs, sur les méthodes de gestion des affaires sociales et religieuses.

Les deux parties ont réaffirmé leur attachement commun à "un islam pacifique, tolérant et de juste milieu, ancré dans l'école malikite et le soufisme".

Le ministre indonésien des Affaires religieuses, Nasaruddin Umar, dont les propos sont rapportés par le communiqué, a salué l'ouverture du peuple sénégalais et réaffirmé la volonté de l'Indonésie, plus grand pays musulman au monde, de "déconstruire les stéréotypes et d'oeuvrer pour la fraternité internationale".

Au siège du Conseil des Oulémas d'Indonésie (MUI), la délégation sénégalaise a également rencontré Sudarnoto Abdul Hakim, représentant dudit conseil, ainsi que de nombreux dirigeants de cette institution.

Le président de la de la Fédération "Liwahoul Hamdi International" a posé, par cette visite, "les bases d'une coopération concrète axée sur le développement de l'économie islamique, la mise en place de programmes d'échanges entre savants et étudiants et la lutte active contre la pauvreté, les inégalités, l'extrémisme et la dégradation de l'environnement".

"Les principes spirituels et les valeurs de l'Islam doivent se traduire par des actions concrètes pour répondre aux défis majeurs de notre époque et bâtir des sociétés pacifiques", a souligné Cheikh Baba Diallo, cité par le communiqué. Il a réaffirmé la disponibilité de sa délégation à concrétiser ces partenariats au profit des populations du Sénégal et de toute la sous-région.

La Fédération "Liwahoul Hamdi International" est une organisation oeuvrant pour la promotion des valeurs éthiques, du développement communautaire, de l'éducation et de la paix.